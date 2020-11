Sehen Sie im Video: Rebel Wilson nimmt 18 Kilo ab: So sieht der "Pitch-Perfect"-Star jetzt aus.













Was tun an einem schlechten Trainingstag? Schauspielerin Rebel Wilson hat einen Vorschlag:

"Mach einfach eine Pause, schlafe kurz und gehe dann wieder raus und rocke weiter."

Wilson hat das Jahr 2020 als ihr persönliches Jahr der Gesundheit ausgerufen.

Und das mit Erfolg, wie diese Gegenüberstellung aus dem Februar und Oktober 2020 zeigt.

Bisher hat der "Pitch Perfect"-Star nach eigenen Angaben 18 Kilogramm verloren.

Ihre Methode: Kalorien reduzieren und regelmäßiger Sport. Ihr Training dokumentiert die Schauspielerin auf Instagram.

Ihre Fans feuern sie regelmäßig unter ihren Posts an. Bis zum Ende des Jahres will Wilson 75 Kilogramm abnehmen.

