Endlich wieder live auf die Bühne: Für den Mando-Diao-Frontmann Björn Dixgård geht eine Leidenszeit zu Ende.

Björn Dixgård (41), Frontmann der schwedischen Rockband Mando Diao, genießt nach der Corona-Pandemie wieder die Bühne.

"Es ist unglaublich. Das ist die Droge, die unsere Band braucht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben das Publikum die ganze Zeit vermisst. Es ist großartig, zurück zu sein."

Die Zeit der Pandemie nutzte die Band, um neue Songs zu schreiben und aufzunehmen. Drei neue Lieder sind unter dem Titel "Primal Call Vol. 2" Ende September erschienen, drei andere bereits im Mai unter dem Titel "Stop The Train". Im kommenden Jahr bringt die Band alle zusammen mit drei weiteren Liedern als Album heraus.

"Wir haben diese Vorgehensweise darauf basiert, wie unsere Freunde Musik hören", sagt Dixgård. "Es ist so eine unruhige Zeit, und wir werden jeden Tag mit Millionen Songs überflutet. Wenn man ein Album auf einmal herausbringt, hören die Leute oft nur die ersten drei Songs." Der Entstehungsprozess sei sehr spontan gewesen. Dixgård: "Es waren acht Tage im Studio. Wir haben tagsüber geschrieben und abends aufgenommen." Herausgekommen sei dabei "ziemlich viel Rock ’n’ Roll".

Ihr erstes Album "Bring 'Em In" veröffentlichte die schwedische Band - damals noch in anderer Zusammensetzung - vor 20 Jahren. Zu Mando Diaos größten Hits zählen Songs wie "Dance With Somebody" und "God Knows".