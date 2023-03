von Jan Sägert Der Rolltop-Rucksack hat sein Hipster-Image abgelegt. Das praktische Multitalent ist längst nicht mehr nur als Kuriertasche im Einsatz. Man begegnet die stylischen Backpacks fast überall. Sieben Rolltop-Modelle für (fast) jede Lebenslage.

Rucksäcke haben im direkten Duell mit Reise- und Handtaschen einen entscheidenden Vorteil. Egal wie man sie dreht oder wendet – die Hände bleiben frei. Und so stehen Rucksäcke zurecht und unangefochten an der Spitze des inoffiziellen Rankings der beliebtesten Reisegadgets für unterwegs. Auf dem Bike, beim Wandern, im Campingurlaub – der Rucksack muss mit. Neben den beliebten Daypacks hat sich der sogenannte Rolltop-Rucksack in den vergangenen Jahren zu einem gefragten Modell gemausert. Die robusten Bags sitzen schon längst nicht mehr nur auf den Rücken von Fahrradkurieren, die auf ihren flotten Fixies durch die Innenstädte jagen. Man bekommt mittlerweile sogar den Eindruck, dass die Rolltop-Variante dem klassischen Rucksack mit mehreren Taschen und Reißverschluss auch im Alltag zunehmend vorgezogen wird.

Was einen Rolltop-Rucksack von "normalen" Backpacks unterscheidet und warum ein Rolltop-Rucksack wasserdicht sein sollte, erfahren Sie in diesem Artikel. Sieben Rolltop-Ideen für jede Lebenslage.

Rolltop Rucksack: Das ist der wichtigste Vorteil

Kein Rucksacksystem ist so flexibel wie der Rolltop Rucksack. Während beim klassischen Backpack mit Reißverschluss oder Kordel Volumen und Größe fix sind, können Rolltop-Rucksäcke je nach Inhalt in ihrer Größe angepasst werden. Dafür wird das obere Ende des Rucksacks nach unten eingerollt und über einen Haken oder ein Klicksystem fixiert. Die Idee ist ebenso simpel wie genial. Sie stammt aus der Fahrradkurier-Branche.

1. Für die City

In 2023 besonders angesagten Pastelltönen kommen die Rolltop-Blickfänger für den nächsten Bummel durch die Stadt. Das Modell Robin Medium gibt's in Limette, Rot und Pink sowie ganz klassisch in Weiß und Schwarz. Die Medium-Variante kann auf Volumina zwischen 25 und 50 Liter angepasst werden. Fixiert und geschlossen wird der Rucksack mit einem breiten Klettriemen. Neben dem Hauptfach ist Platz für einen Laptop. Im kleinen Reißverschlussfach an der Außenseite lässt sich zudem das Smartphone sicher verstauen. Das zu 50 Prozent aus recycelten PET-Flaschen gefertigte Obermaterial des Johnny Urban Rolltop Rucksacks ist laut Hersteller wasserdicht.

2. Für Uni, Schule und Büro

Weniger fürs Shoppen als vielmehr für den täglichen Weg ins Büro oder zur Uni ist der EverVanz Laptop-Rucksack konzipiert. Mit 16 Designs, darunter einigen floralen, knalligen Motiven und stylischen Farbkombis kann man den Rücken schmücken. In der kleinsten Packvariante des nur 14 Zentimeter tiefen Rucksacks lässt sich bequem ein bis zu 16 Zoll großes Laptop verstauen. Smart: An den mobilen Rechner kommt man auch über einen vertikalen Außen-Reißverschluss an der Seite. Statt mit Klett oder einem Haken schließt ein Klicksystem mit zwei Schnallen. Maximal ausgerollt, soll das Packmaß bei soliden 26 Litern liegen. Als kleines Extra hat EverVanz ein kleine Notsignalpfeife in den Brustgurt integriert. Nur für den Fall der Fälle. Das wasserabweisende Obermaterial hält zumindest kürzeren Schauern Stand. Kurzum: Der Rolltop Rucksack von EverVanz ist im Alltag aber auch in der Freizeit ein praktischer und unauffälliger Begleiter.

3. Für Biker

Noch etwas anspruchsvoller sind Radfahrer, wenn sie nach einem geeigneten Rucksack für tägliche Touren oder größere Bike-Ausflüge suchen. Outdoor-Spezialist Vaude hat einen Rolltop-Allrounder entwickelt, der vor allem Bikern gefallen könnte, die ihr Rad täglich nutzen – zum Beispiel, um ins Büro und wieder nach Hause zu kommen. Mit maximal 40 Litern Volumen gehört das ExCycling Pack zu den geräumigsten Modellen in dieser Übersicht. Das liegt vor allem daran, dass auf dem Rolltop-Hauptfach ein zweites größeres Fach mit Doppel-Reißverschluss platziert wurde. Zusammengerollt passen immerhin noch 30 Liter in den mit einem wasserabweisenden Finish versehenen Rolltop-Rucksack aus Süddeutschland. Auch ein Laptop, Fahrradhelm und die Jacke für alle (Regen)-Fälle sollen Platz im ExCycling Pack finden. Ein integrierter Ventilationskanal soll dafür sorgen, dass der Rücken ausreichend belüftet wird und man sich morgens nicht im klatschnassen Hemd an den Schreibtisch setzen muss. Inklusive ist eine passende Regenhülle. Optional kann der vielseitige Backpack mit einem Light-me-Up-Kit aus dem Hause Osram für die Dämmerung präpariert werden.

4. Für Wassersport

Einen kompakten Rolltop-Rucksack für Wasserratten und Outdoor-Abenteurer schickt Overboard ins Rennen. Wem Schwarz zu dröge ist: Die 20-Liter-Rückenboje gibt's auch in Neongrün und Schweinchenrosa. Sie ist mit IP66 zertifiziert, also staubdicht, lässt starkes Strahlwasser abperlen und schützt den Inhalt selbst bei kurzen Überflutungen. Die einzelnen Teile des Overboard-Backpack wurden nahtlos miteinander verschweißt. Klingt nach einem zuverlässigen Begleiter fürs Stand-Up-Paddling, Kanuwandern und Trekkingtouren mit hohem Regenrisiko. Doppelt hält besser – auch beim Verschluss. Ist der obere Teil zusammengerollt, werden die Enden mit einem Klicksystem an den Seiten zusätzlich gesichert. Und weil das Smartphone beim Wasserwandern zum Basis-Equipment gehört, haben die Entwickler auch an ein kleines Reißverschlussfach im Stauraum gedacht. Hier gibt's den Overboard Rolltop-Rucksack.

5. Für Veganer

Im Doppelpack kommen zwei Rolltop-Rucksäcke für alle, die Wert auf nachhaltig gefertigte Produkte aus zertifizierten natürlichen Materialien legen. Mela ist in Skandinavien zu Hause und bringt sein Leitbild direkt im Namen unter. Ansvar steht für Verantwortung. Und verantwortungsvoll ging man demnach auch mit der Baumwolle um, die im Ansvar I verarbeitet wurde. Das Canvas-Obermaterial ist so dicht verwebt, dass der Ansvar leichten Regen abwehrt und nach dem Schauer schnell wieder trocknet. Das Rolltop des 14-Liter-Rucksacks verschließt mit zwei Schnallen. Aufgerollt passen knapp 20 Liter in den schnörkellos skandinavisch designten Backpack. Das Laptopfach (bis 15 Zoll) ist gepolstert und im Innenraum vom Hauptfach separiert.

Komplett ohne tierisches Material kommt auch der Rolltop-Rucksack von Holzbrüder aus. Statt aus Baumwolle besteht er aus versiegeltem und abwaschbarem Kraftpapier. Dieses spezielle Obermaterial in Lederoptik wurde unter anderem aus Zellstoff und Latex gefertigt. Es ist wasserabweisend und kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Der 600 Gramm leichte Rucksack von Holzbrüder ist kein reines Rolltop-Modell. Er wird zunächst mit einem Reißverschluss geschlossen, danach mittels Rolltop an den Inhalt angepasst und mit einer Schnalle fixiert. Über einen etwas kürzeren Reißverschluss an der Außenseite hat man zudem schnellen Zugriff auf den Inhalt. Der Hersteller verspricht, für jeden gekauften Rucksack einen Baum zu pflanzen. Das entsprechende Zertifikat gibt's dazu.

6. Für den Alltag / Fürs Wandern

Mit einem Allrounder für den Alltag, die Uni, Tagestouren oder Wochenausflüge ins Grüne geht Deuter an den Start. Der Step Out 22 vereint alle Vorteile eines Rolltop-Rucksacks. In den überschaubaren aber vollkommen ausreichenden 22-Liter-Innenraum passt ein klassischer Ordner ebenso wie ein 15-Zoll-Laptop und ein Tablet. Besonders ist die innenliegende Trinkflaschen-Halterung. An alle diese Dinge kommt man über einen Außen-Reißverschluss, ohne den Rucksack absetzen zu müssen. Praktisch, für den Fall, dass es einmal schnell gehen muss. Auch die Outdoormarke Deuter legt bei ihren Rucksäcke Wert auf Nachhaltigkeit. Das Obermaterial des Step Out 22 soll 100 Prozent recycelt sein. Allein für das Garn der Nähte habe man 26 PET-Flaschen verwertet, versichert der schwäbische Hersteller. Erhältlich ist er in den Farben Khaki, Orange, Marine, Caramel und Schwarz.

7. Für junge Familien

Die Zeiten unpraktischer Wickeltaschen mit Chaosgarantie sind vorbei. Fillikid hat einen Rolltop-Rucksack für Eltern entwickeln, deren Kinder noch Windeln brauchen. Warum dieses Modell den Namen "Berlin" trägt, muss man vermutlich nicht verstehen. Sonnenklar ist dagegen die Idee des Fillikid Rolltop Wickelrucksacks. Die Wickelauflage für unterwegs ist ebenso im Paket wie zwei Clips mit Reflektoren, mit denen der Rucksack am Kinderwagen befestigt werden kann. In den Seitenfächern ist Platz für je eine 0,5-Liter-Trinkflasche, wobei ein Fach mit Thermomaterial ausgekleidet wurde, um Fläschchen für kleinere Kinder etwas länger warm zu halten. Eine Lederschnalle mit zusätzlichem Magnetverschluss hält das Ganze zusammen. Das maximale Packmaß gibt der Hersteller mit 25 Litern an.

