Pietro Lombardi hat seiner Freundin Laura Maria Rypa einen Heiratsantrag gemacht. Offenkundig mit Erfolg: Laura "hat ja gesagt bin so glücklich unbeschreiblich...", schrieb der DSDS-Juror in einer Insta-Story.

Eine Wand aus Rosen und eine Frage in leuchtenden Lettern: Sänger Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria Rypa haben sich verlobt. Das bestätigte die Agentur Lombardis am Montag - nachdem das Paar seinen Followern bereits auf Instagram Einblicke in die romantische Zeremonie gegeben hatte.

Laura "hat ja gesagt bin so glücklich unbeschreiblich...", schrieb der 30 Jahre alte Musiker am Sonntag in seiner Insta-Story und teilte einen Beitrag seiner Partnerin mit Ring. Im Hintergrund zu sehen: Eine Wand voller roter Rosen und der leuchtende Schriftzug "Will you marry me?" (Heiratest du mich?). Laura wiederum teilte den Beitrag mit dem Kommentar "I said yes" (Ich habe Ja gesagt), einem Ring-Emoji und dem Datum "30.10.2022".

Für das Paar ein wichtiger Schritt in einer durchaus wechselvollen Beziehung. Bereits im Sommer hatten die beiden angekündigt, dass sie Eltern eines Sohnes werden. "Wenn aus Liebe Leben wird... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben", hatte Pietro damals erklärt.

Der Sänger, in der Regel mit einer Kappe bekleidet, war 2011 als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt geworden. In der neuen DSDS-Staffel nimmt er nach 2019 und 2020 zum dritten Mal am DSDS-Jurypult Platz. Als Musiker wurde Pietro vor allem mit sommerlichen Latino-Hits erfolgreich - etwa "Senorita" und "Phänomenal".

Sein Liebesleben indes war von einigen einschneidenden Ereignissen geprägt. Während seiner DSDS-Teilnahme 2011 hatte er die Sängerin Sarah Engels kennengelernt, die ebenfalls an der Castingshow teilnahm. Im Finale setzte sich Pietro gegen Sarah durch - aber beide wurden ein Paar. Es folgten Heirat, Kind - und eine mit allerhand Nebengeräuschen verbundene Trennung. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio, der 2015 zur Welt gekommen war.

Ex-Frau Sarah ist mittlerweile wieder in einer neuen Beziehung. Mit ihrem Mann Julian bekam sie Ende 2021 eine Tochter. Zwischen Pietro und Laura Maria - eine Influencerin - hatte es indes einige Aufs und Abs gegeben. Zeitweise hatte der Sänger auch verkündet, wieder Single zu sein. Nun schweben die beide offenkundig auf Wolke sieben.