Sandra Bullock im Alter von 26 Jahren im Jahr 1990. Sie wurde als Tochter einer deutschen Opernsängerin und eines amerikanischen Gesangslehrers geboren. Ihre ersten zwölf Lebensjahre verbrachte sie in Deutschland, bevor sie mit ihrer Familie in die USA zog. Vor allem in Nürnberg lebte sie. Bullock spricht deshalb Deutsch. Eines ihrer Lieblingsgerichte: Nürnberger Bratwürste. Mehr