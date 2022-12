von Gerrit-Freya Klebe Sarah Connor ist erkältet und konnte nicht beim RTL-Jahresrückblick singen. Sie wurde jedoch kurz live zugeschaltet – und musste einen fiesen Kommentar von Thomas Gottschalk ertragen. Auf Instagram wehrt sie sich.

Eigentlich sollte Sarah Connor beim RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen 2022" am Sonntagabend singen und einer der Stargäste des Abends sein. Doch erkältungsbedingt musste sie ihren Auftritt kurzfristig absagen – vermutlich hat sie sich bei ihren Kindergartenkindern angesteckt, wie sie selbst erklärte.

Sie war jedoch kurz live per Telefon zugeschaltet – und musste einen fiesen Kommentar von Thomas Gottschalk ertragen, der die Sendung erstmals gemeinsam mit Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg moderierte und so die Nachfolge von Günther Jauch antrat.

Connor klang verschnupft, als sie von Gottschalk nach ihrer Krankheit gefragt wurde. Der stand im Studio und neben ihm lehnte noch Lottomillionär Chico an seinem silbernen Ferrari, den er bis mitten ins Studio fahren durfte. Als Gottschalk dann Connor anmoderierte, sagte Chico, sie sei "seine Traumfrau "– und Gottschalk scherzte, vielleicht könne er "da was einfädeln".

Sarah Connor: Gottschalk bringt fiesen Spruch über ihre Erkältung

Sarah Connor spricht in ihrer Instagram-Story über Thomas Gottschalk © Sarah Connor / Instagram / Screenshot stern.de

"Sarah, hörst du mich, ich hab grad deinen Traummann gefunden", sagte Gottschalk zur Begrüßung und deutete auf den Millionär. Connor lachte nur und sagte "Hallo, ihr Süßen". Sie erklärte: "Es ist auf jeden Fall eine krasse Erkältung und das war auch irgendwie zu erwarten, weil alle um mich rum reihenweise umgefallen sind. Ich dachte die ganze Zeit, ich komm da durch, aber jetzt hat es mich doch erwischt. Tut mir echt leid, dass ich nicht da sein kann."

Statt Genesungswünschen brachte Moderator Gottschalk jedoch einen fiesen Spruch: "Ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt: Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt." Er berichtete auch von den Reaktionen: "Die haben mich alle ausgebuht, die haben sich ja auf dich gefreut." Er habe sich aber auch auf sie gefreut, versuchte Gottschalk seine Aussage noch zu relativieren.

Connor versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, fing sogar noch einen Smalltalk mit Chico über seine dicke Daunenjacke und die Temperaturen im Studio an. Der nutzte gleich seine Chance: "Wollte dich auf einen Kaffee einladen, natürlich so freundschaftlich." Die Gäste im Studio lachen und Connor entgegnete, er solle lieber zu einem ihrer Konzerte kommen.

Sarah Connor "muss sich nicht alles gefallen lassen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story © Sarah Connor / Instagram / Screenshot stern.de

Doch der Kommentar von Gottschalk hat sie empört, wie sie ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen lässt. "Ok, was war das denn eben?", schrieb die Sängerin, daneben ein TV- und ein Telefon-Emoji als Anspielung auf ihre Live-Zuschaltung und das Zitat von Gottschalk. Auch mit den Hashtags "RTL, ihr habt noch viel zu lernen" und "muss ich mir nicht gefallen lassen" ist der Slide versehen. Mit "alte weiße Männer" dürfte sie Moderator Gottschalk meinen.

Für Thomas Gottschalk ist es nicht der erste Fauxpas in letzter Zeit. Auch bei der letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" war er in die Kritik geraten, als er Fußballnationalspielerin Giulia Gwinn einfach falsch als "Giuliana Gwinn" anmoderiert hatte und auch sonst nicht so wirkte, als hätte er sich über seine Gäste gut informiert.