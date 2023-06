Sarah Ferguson musste sich einer Brustkrebs-Operation unterziehen. Den Befund hatte sie zufällig bei einer Vorsorge-Untersuchung erhalten.

Sarah Ferguson erholt sich derzeit im Kreise ihrer Familie von einer Operation, wie ein Sprecher der Herzogin von York laut "BBC.com" mitteilte. Zuvor sei bei der 63-Jährigen Brustkrebs diagnostiziert worden. Die Ex-Frau von Prinz Andrew erhielt die Diagnose nach einer routinemäßigen Mammographie-Untersuchung, heißt es weiter.

Ihr Sprecher sagte dem Bericht zufolge: "Ihr wurde geraten, sich einer Operation zu unterziehen, die erfolgreich durchgeführt wurde." Sie erhalte "die beste medizinische Versorgung" und erhole sich jetzt bei ihrer Familie.

Der Eingriff fand demnach vor wenigen Tagen im "King Edward VII's Hospital" statt, einer Privatklinik im Zentrum von London. Dort waren zuvor auch schon die im September verstorbene Queen Elizabeth II. und andere hochrangige Mitglieder des Königshauses behandelt worden.

Sarah Ferguson lebt mit Prinz Andrew trotz Scheidung zusammen

Sarah Ferguson soll nach der Operation am Wochenende nach Hause nach Windsor zurückgekehrt sein, wo sie sich nun erholt, berichtet "BBC.com". In einem Statement drückte ihr Sprecher den "großen Dank" der Herzogin "an das gesamte medizinische Personal aus, das sie in den letzten Tagen unterstützt hat". Sie sei vor dem Screening "symptomfrei" gewesen. Die Herzogin glaubt laut der Erklärung, "dass ihre Erfahrung die Bedeutung regelmäßiger Screenings unterstreicht".

Die Herzogin von York und Prinz Andrew, einer der Brüder von König Charles III., ließen sich 1996 nach zehn Ehejahren scheiden. Sie sollen sich aber weiterhin sehr nahestehen und in der Royal Lodge in Windsor unter einem Dach leben. Das Ex-Ehepaar hat zwei Töchter - Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie - und drei Enkelkinder.

Sarah Ferguson arbeitet seit ihrer Scheidung erfolgreich als Autorin und hat inzwischen auch einen eigenen Podcast mit dem Titel "Tea Talks".