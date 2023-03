Idris Elba als John Luther in "Luther: The Fallen Sun", der ab dem 10. März bei Netflix abrufbar ist. Foto

Idris Elba ermittelt erneut in seiner Paraderolle als britischer Kommissar John Luther. Es geht um Hacker und Erpressung. Persönlich achtet Elba sehr auf seinen Schutz im Internet.

Der britische Schauspieler Idris Elba (50) schützt sich im Internet - so gut es gehe - vor Hackern und anderen Kriminellen. "Ich bin mir dem mehr als bewusst. Ich denke generell, dass sich die Menschen mehr um dieses Thema kümmern sollten", sagte Elba der Deutschen Presse-Agentur. Beim Thema Cyber-Sicherheit geht es etwa um sichere Passwörter und Vorsicht bei unbekannten Links. "Ich halte die Augen in diesem Bereich immer auf. Denn die Leute gehen heute nicht mehr in eine Bank und rauben sie aus. Sie gehen an deine Online-Konten."

Elba ist ab diesem Freitag (10.3.) erneut in seiner Paraderolle als britischer Kommissar John Luther zu sehen. Im Netflix-Film "Luther: The Fallen Sun" hackt sich ein Mörder (Andy Serkis) in die Webcams von Laptops und Smartphones und erpresst seine Opfer mit ihren dunklen Geheimnissen.