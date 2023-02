"Das Mädchen Rosemarie" Schauspielerin Nadja Tiller ist tot

Nadja Tiller im März 2019 bei einer Gala in Hamburg Georg Wendt

Die Schauspielerin Nadja Tiller ist im Alter von 93 Jahren gestorben, wie ihre Tochter der "Bild"-Zeitung bestätigte.

Die Schauspielerin Nadja Tiller ("Das Mädchen Rosemarie") ist im Alter von 93 Jahren gestorben, wie ihre Tochter der "Bild"-Zeitung bestätigte: "Meine Mutter starb heute Nacht im Augustinum in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein", zitiert das Blatt Natascha Giller. Das Augustinum ist eine noble Seniorenresidenz an der Elbe nahe dem Hamburger Hafen, in der Tiller seit vielen Jahren gewohnt hatte.

