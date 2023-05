Wer mit Haarbruch oder Spliss zu tun hat, sollte jetzt hellhörig werden: Eine Schlafhaube kann nämlich Abhilfe schaffen. Wir haben alle Infos zur Kopfbedeckung.

Vor allem Menschen mit längeren Haaren oder Menschen, die sich gern aufwendigere Frisuren machen, dürften diese Fragestellung kennen: Wie schützt man die Haare nachts am besten? Schließlich liegt man auf ihnen, wälzt sich im Schlaf und wacht morgens dann mit zerzauster Mähne wieder auf. Eine Schlafhaube, auch Schlafmütze oder Nachthaube genannt, kann helfen. Wir haben alle Infos.

Was ist eine Schlafhaube?

Eine Schlafhaube ist eine Kopfbedeckung, die Sie beim Schlafen tragen können. Sie ist meist aus Seide gefertigt, da sie besonders angenehm zu tragen ist. Bereits im Mittelalter trugen vor allem Frauen die Kopfbedeckung nachts – aber auch tagsüber, zumindest die verheirateten. Daher kommt auch der Begriff "unter die Haube kommen": Nicht verheiratete Frauen haben damals in der Regel ihre Haare nicht bedeckt. Heute kommt der Haarschutz vor allem nachts zum Einsatz.

Was sind die Vorteile einer Schlafhaube?

Die drei meistgenannten Vorteile einer Schlafhaube oder Schlafmütze sind diese:

Schutz vor Haarbruch oder Spliss: Wenn wir schlafen, liegen wir nun einmal auf unseren Haaren. Wir drehen uns und unsere Mähne fliegt hin und her und wird dabei belastet – besonders, wenn sie auf einem Kissen liegt, das eine rauere Oberfläche hat. Eine weiche, schonende Schlafmütze schützt unsere Haare vor der Belastung und kann vor Haarbruch oder Spliss schützen und hält die Haare zusammen. Feuchtigkeitsschutz: Nachts verlieren wir Wasser: Über die Haut, aber auch die Haare sind morgens trocken und können sogar abstehen. Mit einer Schlafhaube bleibt die Feuchtigkeit auch im Schlaf im Haar. Wärme: Die empfohlene Temperatur beim Schlafen liegt zwischen 16 und 19 Grad Celsius, was allerdings manchen Menschen etwas kühl vorkommt, gerade am Kopf, der ja in der Regel nicht bedeckt ist. Eine Schlafhaube kann für etwas mehr Wärme sorgen, ist aber in der Regel atmungsaktiv und sorgt nicht dafür, dass unangenehmer Schweiß entsteht.

Diese Modelle lohnen sich

Satin-Schlafhaube von Cospack

Diese Schlafmütze von Cospack erfüllt ihren Zweck, ist dabei günstig und überzeugt mit vielen positiven Kund:innen-Bewertungen auf Amazon. Sie ist laut Hersteller beidseitig tragbar, weich, glatt, atmungsaktiv und hautfreundlich. Zudem bietet sie genügend Raum für jedes Haar und passt sich mit dem Gummizug dem Kopfumfang an. Die Schlafhaube lässt sich zudem in der Waschmaschine mit Feinwaschmittel waschen, sollte aber an der Luft trocknen.

Seiden-Schlafhaube von Golden Star Beauty-Store

Affiliate Link Schlafmütze aus Maulbeerseide Jetzt shoppen 29,99 €

Die Seidenmütze vom Golden Star Beauty-Shop besteht komplett aus Maulbeerseide, ist atmungsaktiv und anpassbar. Sie ist rutschfest, hat einen elastischen Bund und sieht nicht nur schick und hochwertig aus, sondern soll auch laut Hersteller für glänzendes und hydriertes Haar nach dem Aufwachen sorgen. Sie sollte nur mit der Hand gewaschen werden.

Satin-Seidenhaube im Set von Samserot

Affiliate Link 3 Stück breite Satin-Kappe Jetzt shoppen 20,97 €

Dieses Set von Samserot kommt in unterschiedlichen Farben daher, passt damit zu jedem Schlaf-Outfit und lässt sich ganz einfach anziehen. Die Seidenhaube ist elastisch, weich, für jedes Haar geeignet, sollte aber ebenfalls nur per Handwäsche gereinigt werden.

Tipps beim Kauf einer Schlafmütze

Beim Kauf einer Schlafhaube sollten Sie darauf achten, dass sie hauptsächlich aus Seide besteht. Satin ist kein bestimmter Stoff, sondern nur eine Webart und kann auch andere Materialien enthalten, darauf sollten Sie achten. Seide ist aber besten geeignet, wenn auch etwas teurer. Greifen Sie auf Satin zurück, sollte die Kopfbedeckung Ihrer Wahl weich sein und wenig Reibung bieten. Baumwolle ist weniger geeignet, weil sie die Haare stärker schädigen kann als Seide. Zudem sollten Sie bedenken, dass Sie sich im Schlaf bewegen und die Schlafmütze rutschfest ist – sonst ist der positive Effekt dahin, wenn sie regelmäßig in der Nacht vom Kopf rutscht.

