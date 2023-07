Seit drei Jahrzehnten ist Dieter Thomas Kuhn mit seinen Schlager-Cover-Versionen erfolgreich. Nun trat er vor 100 Abiturienten auf - und zeigt sich erstaunt.

Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn berichtet davon, dass er den Abi-Ball seiner eigenen Tochter mit einem kurzen Bühnenauftritt angeheizt hat. "Da waren 100 Abiturienten, ich hatte nur die Gitarre und meinen Gitarristen dabei und wir haben auf Wunsch der Organisatoren vier Lieder performt", erzählt der 58-jährige Tübinger, der mit seinen Schlager-Cover-Versionen seit drei Jahrzehnten Erfolg hat und kurz vor einer neuen Tournee mit drei Open-Air- und zwei Hallenkonzerten steht. "Die sind völlig ausgeflippt, die haben mitgesungen, die kannten das. Ich war da ganz erstaunt, dass die Lust hatten, "Griechischer Wein" mitzusingen und "Über den Wolken"."

Kuhn, gelernter Masseur und medizinischer Bademeister, tritt traditionell in grellen Anzügen im 70er-Jahre-Stil auf, mit Schlaghosen, Plateauschuhen und breitem Revers am Jackett. Bei Abi-Ball der Tochter habe er allerdings in Zivil auf der Bühne gestanden. "Da hats für die Föhnwelle nicht mehr gereicht."

Die nächsten drei Open-Air-Konzerte seiner "Hello Again! Viel zu lang war die Zeit"-Tour auf dem Stuttgarter Wasen (22.7.), auf dem Hamburger Großmarkt (11.8.) und der Berliner Waldbühne sind ausverkauft, im September schließen sich weitere Auftritte in Köln (22.9.) und Mannheim (23.9.) an.