Sehen Sie im Video: Meryl Streep und Paul Rudd – Plötzlich ist das Tiktok-Video von Selena Gomez voller Stars.









Das neuste TikTok Video, auf dem Account der Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez, sorgt für ordentlich Gesprächsstoff.





Abgesehen von ihr selbst als bekannter Persönlichkeit, tauchen in dem Video nacheinander viele Promis auf.





Zuerst sieht man Martin Short, dann Steve Martin, Paul Rudd und schließlich erscheint sogar Meryl Streep im Hintergrund.





Das Video trägt die Unteschrift:





„Trefft unser neues und unser altes Team. Entschuldigt bitte, aber ich könnte vor Freude in ein Kissen schreien.“





Gomez freut sind, denn alle Schauspieler spielen zusammen mit ihr in der neuen Staffel der Netflix-Serie „Only Murders in the Building“ mit.





Die dritte Staffel soll ab Sommer dieses Jahres auf Disney+ erscheinen.





Mit dem Video erzielt Gomez innerhalb eines Tages unglaublichen 2.7 Millionen Aufrufe – Und ihre Fans sind auch ganz aus dem Häuschen.





Eines steht jedenfalls fest: Die neue Staffel der Erfolgsserie hat ein großes Star-Aufgebot!

