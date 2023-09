von Lone Grotheer Bei den MTV Music Video Awards konnte Sängerin Selena Gomez nicht verbergen, dass sie sich über eine bestimmte Nominierung an diesem Abend nicht freute.

Lächeln und höflich klatschen. Das ist die normale Reaktion wenn die Nominierten bei einer Preisverleihung wie den MTV Music Video Awards, kurz MTV VMAs vorgestellt werden. Auch Selena Gomez lächelte und klatschte den ganzen Abend höflich mit. Doch bei einer Nominierung an diesem Abend entgleisen ihr die Gesichtszüge.

Die Künstlerin Chlöe war für ihren Track "How Does it Feel" in der Kategorie R&B für den begehrten Award nominiert. Den Track produzierte sie gemeinsam mit Chris Brown. Als dessen Name fiel, konnte Gomez ihre Abneigung nicht verbergen.

Ein inzwischen schon virale gegangenes Video zeigt die Reaktion der "Single Soon"-Sängerin. Sie rümpft ihre Nase und zeigt sich betont desinteressiert, als Browns Nominierung zusammen mit der Künstlerin Chlöe verlesen wird.

Gewaltvolle Vorgeschichte zu Selena Gomez' Reaktion

Warum genau die Sängerin so stark auf die Nominierung des Rappers reagierte, bleibt unklar. Online wird jedoch bereits gemutmaßt, dass ihre Abneigung mit der skandalreichen Vergangenheit Browns zusammenhängen könnte. Der Rapper sorgte schon für einige Skandale. 2009 wurde Brown etwa wegen häuslicher Gewalt gegenüber seiner damaligen Partnerin Rihanna verurteilt.

Auf einer Pre-Grammy-Party kam es 2009 zu einem handfesten Streit. Beim Rückweg von der Party schlug Brown Rihanna. Die Fotos ihrer Verletzungen gingen damals um die Welt und führten zur Trennung des einstigen R'n'B-Traumpaars. Brown musste Sozialdienst ableisten und an einem Anti-Agressionstraining teilnehmen, Rihanna erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner.

Spekulationen Online

Das Internet ist sich deshalb auch ziemlich einig, was von Selena Gomez' Gesichtsausdrücken zu halten sei. "Ich hätte genauso reagiert. Chris Brown sollte für keine Awards nominiert werden würden.", schrieb etwa ein Nutzer auf X, früher Twitter. Auch weitere Stimmen äußerten Verständnis für die Reaktion der Sängerin. Andere wiederum stuften das Verhalten als respektlos ein.

Gewonnen haben Chlöe und Chris Brown den Award übrigens nicht. Die Musikerin SZA gewann den Award für ihren Song "Shirt". Sie hatte die zweitmeisten Nominierungen des Abends, nach Taylor Swift. Selena Gomez selbst war gemeinsam mit Rema für ihren Song "Calm Down" in mehreren Kategorien nominiert. Unter anderem in der erstmals aufgestellten Kategorie Afrobeats – die sie gewann.