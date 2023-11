Sie weiß, was sie will: Mit ihrer selbstbewussten, feministischen Art ist Shirin David Vorbild für viele junge Frauen

von Gerrit-Freya Klebe In den sozialen Medien scheint es aktuell zwei Lager zu geben. Die einen feiern Shirin David dafür, dass sie Thomas Gottschalk zur Prime Time gekontert hat. Die anderen fragen sich, ob man Shirin David überhaupt kennen muss.

Wenn in einer sich immer schneller drehenden Welt Aufmerksamkeit die wichtigste Währung ist, dann könnte es für Shirin David besser kaum laufen.



Seit Anfang November tourt sie zum ersten Mal durch Deutschland, vor kurzem erschien die Duett-Version von "Atemlos durch die Nacht (10 Year Anniversary Version)" mit Helene Fischer. Und am Samstagabend war David, bürgerlich Barbara Schirin Davidavičius, schließlich bei "Wetten, dass..?" zu Gast. Die maximale Adelung in der Prime Time, angekommen auf dem Sofa der Nation.

Wäre da nicht dieser Thomas Gottschalk gewesen, der so freimütig wie ahnungslos drauflos gottschalkte: "Was ich ja nie gedacht hätte, Shirin, aber mir wurde gesagt: Du bist Opernfan. [...] Ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen." Früher wäre so ein Satz zur Fußnote geronnen, vom Saalpublikum weggelacht worden. Aber Shirin David wäre nicht Shirin David, wenn sie die dahingeplauderte Frechheit einfach geschluckt hätte. Die Sängerin konterte sogleich: "Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus."

In den sozialen Medien gab es dafür Zuspruch. Davids Fans wissen, dass sie für klare Kante steht, für Empowerment, dafür, sich nicht zu verbiegen. Vielen ist sie gerade deshalb ein Vorbild, was zuletzt beim Tourauftakt in Stuttgart deutlich wurde. "Shirin gibt mir ein gutes Gefühl, weil sie mir vorlebt: Ich darf alles sein, was ich will", erzählte da eine Besucherin, eine andere erklärte: "Ich komme vom Dorf, dort war ich immer die Komische, die Auffällige, die Bunte. Shirin gibt mir das Gefühl, dass ich vollkommen richtig bin, so wie ich bin."

Für viele junge Frauen ist Shirin David ein Vorbild

Dass Shirin David heute als eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands gilt, ist kein Zufall. Den Erfolg hat sie sich erarbeitet, durchaus hart. Immer wieder spricht sie über die schwierigen Familienverhältnisse, aus denen sie stammt, etwa gegenüber "Funk": "Wäre ich in Litauen geblieben, wäre alles anders gewesen." Zwar kam David in Hamburg zur Welt, verbrachte aber einen Großteil ihrer Kindheit in Litauen, dem Heimatland der Mutter. Davids Vater wiederum stammt aus dem Iran, weshalb "drei Herzen" in ihrer Brust schlagen würden, wie einmal gesagt hat.

Im Interview mit "Capital" berichtete sie von der Armut der Familie: "Wir hatten früher überhaupt kein Geld und sind nur mit staatlicher Hilfe über die Runden gekommen. Bis ich 13 war, wusste ich das nicht. Meine Mutter war alleinerziehend und hat sämtliche Jobs angenommen, um mir und meiner Schwester ein gutes Leben zu ermöglichen." Trotzdem seien sie in die Oper gegangen, hätten klassische Musik gehört. Bildung und gute Manieren seien ihrer Mutter "das Wichtigste" gewesen.

Ihr Lieblingskomponist sei Johann Strauss, sagte sie Gottschalk am Samstagabend, da war der Schlagabtausch der beiden schon vorbei. Als Vierjährige spielte sie Klavier und Geige, wurde später in Gesang, Schauspiel und Tanz ausgebildet, wirkte gar in einigen Produktionen der Hamburgischen Staatsoper mit.

Selbstvermarktung auf Youtube

Ein klassischer Weg, ein Fundament auch, dem die konsequente Selbstvermarktung folgte. Denn David erkannte schon früh das Potenzial, im Internet Geld zu verdienen. 2014 startete sie ihren YouTube-Kanal, auf dem sie bis heute 2,85 Millionen Abonnenten versammelt. "YouTube war eine wichtige Marketingplattform, um die nötige Reichweite und eine finanzielle Stärke aufzubauen", hat sie der "Capital" erklärt.

"2015 war das goldene Youtube-Jahr, ich habe mich dumm und dämlich verdient. Es gab nur sehr wenige Youtuber und die Firmen hatten noch keine Ahnung von Onlinemarketing. Sie haben unsere Arbeit sehr großzügig honoriert." Ihre Schwester Pati Valpati steht ebenfalls in der Öffentlichkeit und ist YouTuberin, wenn auch mit 165.000 Followerin nicht so erfolgreich wie David.

Bis heute findet sich auf Shirin Davids Kanal ein bunter Mix, aktuell gibt es viele Vlogs der Tour zu sehen, aber auch Food-Hotspots in Berlin und Behind-the-Scenes-Einblicke. Einmal zeigt sie die Perücken, derer sie sich bedient. Schon 2017, als David Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" war, fiel ihre wechselnde Haarpracht auf.



Nur ginge man eben fehl, wenn man David auf ihr Äußeres reduzieren wollte.

Dass sie wegen ihrer Liebe zu Styling und Beauty häufig unterschätzt werde, stört David kaum, wie sie mal gesagt hat. "Mittlerweile finde ich das sogar gut." Sie wolle "laut und selbstbewusst sein dürfen, ohne als unhöflich abgestempelt zu werden". Und sie wolle "klarmachen, dass Sexismus inakzeptabel ist", so die Musikerin in der "Capital". "Wenn ich Vorbild sein kann und erreiche, dass junge Mädchen sich wohler, mutiger und stärker fühlen, macht mich das stolz."



Ihr "Wetten, dass..?"-Auftritt dürfte dabei geholfen haben.

Quellen: "Funk", "Capital", "YouTube von Shirin David", "RTL"