Als scheinbar ungleiches Paar begannen sie ihre Beziehung. Am Ende mauserten sie sich über die Jahre zu einer von Deutschlands schönsten und harmonischsten Promi-Ehen. Nun, nach acht Jahren als Mann und Frau, haben sich TV-Moderatorin Charlotte Würdig und Rapper Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, getrennt. Das gab die 41-jährige gebürtige Norwegerin am Freitag überraschend in einer Instagram-Story bekannt.

Instagram-Story: "Liebende Eltern statt Liebespaar"

Zu einem gemeinsamen Bild, das die beiden auf einem Schiff zeigt, schreibt Charlotte Würdig: "Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen."

Etwas über ein Jahr nach der Hochzeit des Paares brachte die TV-Moderatorin und Schauspielerin 2013 das erste gemeinsame Kind, einen Sohn, zur Welt. 2016 folgte ein weiterer Junge. "Unsere kleine Familie ist das Schönste was uns passieren konnte – dafür sind wir unendlich dankbar und werden uns als Menschen immer sehr schätzen", schreibt sie weiter. Paul Würdig alias Sido, der am Freitagabend noch mit Sänger-Kollege Sasha in der neuen TV-Show "United Voices" zu sehen war, äußerte sich bisher nicht.