Tage, an denen das Haar nicht so will wie wir, kommen öfter vor, als uns lieb ist. Am sogenannten Bad-Hair-Day neigen wir dann dazu, die Haare zu einem Dutt zusammen zu binden oder Kopfbedeckungen zu tragen. Es gibt eine elegantere Lösung: den Sleek Bun. Was das ist und wie Sie ihn kreieren.

Manchmal wollen die Haare nicht so, wie sie eigentlich sollten: Unerwünschte Knicke oder Wellen, fettiger Ansatz oder Plätte vermiesen uns den Look. Dann schnappen wir uns ein Haargummi, binden die Haare zu einem Dutt zusammen, der eher einem Vogelnest gleicht, oder schnappen uns eine Mütze, um die unschöne Frisur zu verstecken. Es ist zum Haare raufen. Doch es gibt eine Lösung. Eine, die jedem Bad-Hair-Day trotzt. Sie nennt sich Sleek Bun. Was das ist.

Sleek Bun: Was ist das?

Ein Sleek Bun ist eine Frisur, bei der das Haar zu einem glatten, eleganten Dutt oder Knoten gestylt wird. Der Begriff "sleek" bedeutet "glatt" oder "geschmeidig". Die Frisur zielt darauf ab, das Haar glatt und ordentlich zu halten, ohne fliegende Haare. Der Haartrend wurde sogar das ein oder andere Mal auf roten Teppichen gesichtet und beweist, dass weniger manchmal mehr ist. Zu den bekannten Sleek-Bun-Trägerinnen zählen Reality-TV-Ikone und Unternehmerin Kim Kardashian, Jennifer Lopez und Hailey Bieber. Das Beste am Look: Der Sleek Bun funktioniert bei jeder Haarlänge und ist besonders einfach zu kreieren. Wie einfach, lesen Sie nachfolgend.

Zunächst sollte das Haar vorbereitet werden. Waschen ist nicht nötig, im Gegenteil. Der Sleek Bun funktioniert am besten, wenn die Haare am Ansatz etwas angefettet sind. Denn trockene und abstehende Baby-Haare sind beim Sleek Bun ein No-Go. Es reicht aus, das Haar einmal sorgfältig durchzukämmen, damit keine Kletten oder Knoten im Haar sind, die den glatten Look ruinieren. Verwenden Sie Haaröl für die Spitzen, um Ihrer Mähne Glanz zu verleihen. Wenn Sie krauses Haar haben, sollten Sie zunächst mit einem Glätteisen arbeiten.

Sleek-Bun-Bürste, Haargummi, Spray – mehr braucht es nicht

Sobald Sie die Haare vorbereitet haben, können Sie mit dem Sleek Bun beginnen. Ziehen Sie einen sauberen Mittelscheitel und kämmen Sie das Haar zu den Seiten nach hinten. Dafür eignet sich besonders gut eine Sleek-Bun-Bürste oder Toupierbürste. Die schmale Form eignet sich gut, um jede Strähne zu erwischen und das Haar glatt nach hinten zu kämmen.

Sammeln Sie das Haar an Ihrem Hinterkopf und ziehen Sie es in einem Pferdeschwanz zusammen. Dann sichern Sie ihn mit einem unauffälligen Haargummi – am besten eines, das zu Ihrer Haarfarbe passt und besonders dünn ist. Wenn Sie aus Ihrem Sleek Bun einen Dutt formen möchten, drehen Sie den Pferdeschwanz um sich selbst und sichern die Haare mit Nadeln. Fertig.

So hält der Sleek Bun länger

Um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch ja kein Härchen aus dem strengen, eleganten Zopf rausrutscht und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, fixieren Sie Ihre Frisur mit einem Haarspray. Für kleine, störende Babyhaare gibt es sogar spezielle Produkte. Sie erinnern an Mascara und ermöglichen es, feine Härchen mit einer kleinen Bürste und Gel zu fixieren, damit sie nicht herumfliegen. Sie können auch eine Zahnbürste mit etwas Gel verwenden. Wenn Sie also das nächste Mal nach dem Aufstehen in den Spiegel schauen und bemerken, dass Ihre Haare Ihnen heute nicht wohlgesonnen sind, verzweifeln Sie nicht gleich – zaubern Sie sich einfach einen Sleek Bun.

