Dieser Beauty-Trend begeistert nicht erst seit gestern: Magnetische Wimpern sind überall zu sehen. Wer sich den Besuch beim Kosmetikspezialisten sparen will, der könnte mit dem Beauty-Gadget eine sinnvolle Alternative zu Wimpernverlängerung und Klebe-Wimpern finden.

Ein Augenaufschlag mit langen und dichten Wimpern gilt als schön und ästhetisch. So werden Wimpern im Kosmetikstudio gefärbt, verdichtet oder verlängert. Diese Methoden kosten allerdings nicht wenig und insbesondere das Färben und Verdichten sollte vom Spezialisten gemacht werden. Geklebt wird hingegen in Eigenregie zuhause, die durchwachsenen Ergebnisse und die Tatsache, dass zuerst Kleber am Augenlid angebracht werden muss, überzeugen allerdings nicht jeden. Magnetische Wimpern könnten eine vielversprechende Alternative für alle sein, die sich schon lange, gesunde Wimpern wünschen und den natürlichen Wimpern durch zu häufige Behandlungen nicht schaden wollen. Lesen Sie hier, was magnetische Wimpern sind, wie sie diese richtig anwenden und wo sie welche finden.

Was sind magnetische Wimpern?

Es handelt sich um ein simples Beautyprodukt. Sie kennen wahrscheinlich Wimpern zum Kleben, im Grunde ist die Beschaffenheit der magnetischen Alternative ähnlich. Die Wimpern sind (meistens) unecht und können, je nach Hersteller, unterschiedlich hochwertig aussehen. Wer einen natürlichen Wimpern-Look bevorzugt, sollte daher unbedingt auf gute Qualität achten oder in Wimpern aus Echthaar investieren.

Ein wichtiger Vorteil von magnetischen Wimpern ist die Wiederverwendbarkeit. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern spart auch Kosten. Die Anwendung ist schonender für die echten Wimpern, als herkömmliche Klebe-Wimpern, denn sie sind unkomplizierter und mit einem "Klick" anzubringen. Die Auswahl der magnetischen Alternative ist groß und Sie können die Wimpern ggf. auch individuell zurechtschneiden. Die Wimpern sind nämlich nicht teurer als andere und kosten Sie somit in der Anschaffung nicht viel. Sie sind außerdem wischfest und wasserdicht.

Wie funktionieren magnetische Wimpern?

Magnetische Wimpern haften durch einen einfachen magnetischen Effekt von selbst am eigenen Wimpernkranz. Es gibt zwei unterschiedliche Methoden sie zu befestigen.

Methode 1: Selbsthaftende magnetische Wimpern

Methode 2: Alternativ können Sie magnetischen Eyeliner

Magnetische Wimpern können optisch einen deutlichen Unterschied machen (Symbolbild) © Getty Images

Wo gibt es magnetische Wimpern?

Mittlerweile gibt es magnetische Wimpern sogar in der Drogerie. Die Auswahl ist im Einzelhandel etwas eingeschränkt, in Parfümerien dürfte es schon mehr Auswahl geben. Die größte Vielfalt gibt es im Netz, dort tummeln sich verschiedene Hersteller in den gängigen Online-Shops. Achten Sie darauf, dass die Wimpern ein geringes Gewicht habe, sodass sie die Augenlider nicht beschweren.

Diese magnetischen Wimpern mit Eyeliner gibt es im Set, sodass Sie zwischen verschiedenen Wimpernlängen und -Formen auswählen können. In den Bewertungen der Wimpern finden sich immer wieder Nutzer, die sich die künstlichen Wimpern zurechtgeschnitten haben, denn die Normgröße ist nicht für jedes Auge ideal.

Affiliate Link Ardell magnetische Wimpern aus Echthaar Jetzt shoppen 13,20 €

Selbsthaftende magnetische Wimpern gibt es ebenfalls im Set, sodass Sie wieder wählen können, welche Wimpern zu Ihnen oder zum Anlass passen. Welche der beiden Methoden Ihnen eher zusagt, müssen Sie individuell entscheiden. Es bleibt reine Geschmacksache. Die erste Methode erfordert zusätzlich das Ziehen eines Lidstrichs, der natürlich auch optisch gefallen muss.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.