Königin Margrethe II. ist seit nunmehr einem halben Jahrhundert dänisches Staatsoberhaupt. Ihr 50. Thronjubiläum feierte die beliebte Monarchin bei einem privaten Abendessen mit ihrer Familie.

Dänemark hat am Freitag das goldene Thronjubiläum von Königin Margrethe II. gefeiert – wenngleich die Feierlichkeiten wegen der Corona-Pandemie zunächst nur im kleinen Rahmen stattfanden, größere Volksfeste wurden auf den September verschoben.

Die Jubilarin selbst verbrachte den besonderen Freitagabend im Kreise ihrer Liebsten. Wie das Königshaus mitteilte, versammelte sich die Familie zu einem privaten Abendessen, um das 50. Thronjubiläum gemeinsam zu feiern. Vor dem Abendessen, das Prinzessin Mary und Prinz Frederik im Tafelsaal von Schloss Amalienborg stattfand, scharten sich die Feiernden im Grünen Salon des Palastes um Königin Margrethe II. für ein gemeinsames Foto.

Königin Margrethe II. (M.) im Kreise ihrer Familie © Steen Brogaard, Kongehuset

Margrethe seit 50 Jahren Königin von Dänemark

Zum 50. Thronjubiläum wurde die beliebte Monarchin zunächst offiziell auf einer kleineren Zeremonie des Parlaments auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen gewürdigt. Gekleidet in ein taubenblaues Outfit mit passendem Hut verfolgte Margrethe das Ganze mit Interesse und – wie so häufig – einem Lächeln im Gesicht. Anschließend reiste die Monarchin nach Roskilde, um am Grab ihrer Eltern in der Kathedrale einen Kranz niederzulegen.

Margrethe II. hatte den Thron der ältesten noch bestehenden Monarchie Europas vor 50 Jahren am 14. Januar 1972 bestiegen, nachdem ihr Vater König Frederik IX. gestorben war. Seither herrscht sie skandalfrei über ihr Land, laut Umfragen stehen mehr als drei Viertel der Dänen hinter der Monarchie.

Dänemarks Königin 50. Thronjubiläum von Margrethe II. – ihr bewegtes Leben in Bildern 1 von 24 Zurück Weiter Zurück Weiter Am 16. April 1940 wird Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid geboren. Ihre Eltern sind König Frederik IX. und Königin Ingrid. Hier zeigt sich die Prinzessin (r.) im Alter von 13 Jahren am 5. Juni 1953 – dem Tag, an dem sie offiziell zur Thronfolgerin ernannt worden ist – hinter ihrem Vater und neben ihren beiden Schwestern Prinzessin Anne-Marie (l.) und Prinzessin Benedikte den Fotografen. Mehr

Die 81-Jährige Regentin ist bei ihrem Volk äußerst beliebt. Die stets farbenfroh gekleidete Monarchin ist bekannt für ihren Optimismus sowie ihr soziales Engagement. Ihre Ansprachen an ihr Volk sind direkter und weniger förmlich als die Reden anderer europäischer Monarchen. Und auch wenn sie nur eine repräsentative Funktion in Dänemarks konstitutioneller Monarchie hat und sich selten in die Politik einmischt, tritt sie immer wieder als Mahnerin auf.

Außer ihren Pflichten als Königin hat die achtfache Großmutter noch viele andere Betätigungsfelder. Als sprachbegabte Intellektuelle war sie an mehreren Übersetzungen beteiligt. 1981 etwa erschien die Dänisch-Übersetzung von Simone de Beauvoirs Roman "Alle Menschen sind sterblich", die sie mit ihrem Ehemann unter Pseudonym veröffentlichte.

Die Königin entwarf Kostüme und Szenerien für Theaterstücke und Fernsehserien und illustrierte eine 2002 erschienene Neuauflage von J.R.R. Tolkiens Klassiker "Der Herr der Ringe". Ihre teils abstrakten Gemälde werden sowohl in dänischen Museen und Galerien als auch im Ausland ausgestellt.

Eine Abdankung kommt für Margrethe II. nach eigenen Worten nicht in Frage: "Ich bleibe auf dem Thron, bis ich umfalle", sagte sie einmal dazu.