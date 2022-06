© AFP PHOTO / UNITED STATES DISTRICT COURT\u000AFOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Neuer Bericht: So hat sich Prinz Andrew an die damals minderjährige Virginia Giuffre rangemacht

Ein neues Buch enthüllt pikante Details über die Begegnungen von Prinz Andrew und der damals minderjährigen Virginia Giuffre. Es geht um Vergewaltigungen und Andrews Fußfetisch.

Es war der Skandal, der das 70. Thronjubiläum der Queen überschattete: Prinz Andrew wurde angeklagt, eine Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Der Prinz konnte die Klage gerade noch abwenden, indem er mit Virgina Giuffre eine außergerichtliche Einigung erzielte. Der Vergleich kostete den Sohn der Queen 12 Millionen Pfund (rund 14 Millionen Euro). Zu der Klage kam es, weil Prinz Andrew vor vielen Jahren mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell befreundet war und in deren Umfeld auch die junge Giuffre kennengelernt hatte. Die genauen Details über das Kennenlernen des Prinzen und der Minderjährigen enthüllt nun ein Buch, das Ende Juni erscheinen soll. Autor Nigel Cawthorne schreibt in der Biographie "Virginia Giuffre" über ihr Leben – und ihre Begegnungen mit Prinz Andrew. Denn Giuffre darf sich weiter zu den Geschehnissen äußern. Auch geht es um die Rolle von Ghislaine Maxwell. Als kleinen Vorgeschmack veröffentlichte nun die "Daily Mail" einen Auszug daraus.

Prinz Andrew: Neue pikante Details über die Begegnungen mit Virginia Giuffre

So wird ausführlich der Tag beschrieben, an dem Virginia Giuffre zum ersten Mal auf Prinz Andrew traf. Die Nacht verbrachte sie demnach in Maxwells Stadthaus in London. Am Morgen kam Maxwell in Virginias Schlafzimmer und sagte ihr, sie sollte ein neues Outfit kaufen, da sie später mit Prinz Andrew, dem damals 41-jährigen Sohn der Queen, tanzen gehen würde. Man wisse nie, wohin das führen könne, habe Maxwell wohl zu ihr gesagt. Beim späteren Treffen unterhielten sich die Erwachsenen jedoch eine Weile über seine Ex-Frau, wie Giuffre berichtete. Prinz Andrew war zu dem Zeitpunkt seit fünf Jahren geschieden und Junggeselle. Maxwell fragte Andrew dann, für wie alt er Virginia (die Maxwell "Jenna" nannte) hielt. Giuffre behauptet, er habe richtig getippt: nämlich 17. Andrew beteuerte später, er könne sich nicht daran erinnern, sie jemals getroffen zu haben.

Virginia wurde angewiesen, ihm zu schmeicheln, aber sie sei so nervös gewesen, dass sie nur wenig sagte. Es ging zu einem gemeinsamen Abendessen, das Prinz Andrew später abstritt. Laut Giuffres Version ging es in einen Nachtclub, in dem Andrew mit ihr tanzte, sie streichelte, stark schwitzte und ihren Hals küsste. Zurück in Maxwells Haus machte Epstein ein schnelles Foto von Andrew mit seinem Arm um Virginias Taille. Dann wurde sie ihren "königlichen Pflichten" überlassen, wie sie es bissig nennt. "Er hat mich befummelt", sagte sie. "Er berührte meine Brüste. Er berührte meinen Hintern. Er fing an, meine Zehen zu lecken, zwischen meinen Zehen, an meinen Fußgewölben. Was dann folgte, waren die längsten zehn Minuten meines Lebens", berichtet Giuffre.

Nach Angaben von Giuffre hatte sie noch zwei weitere Begegnungen mit Prinz Andrew. Die zweite fand in Epsteins Büro in New York statt. Oben im Massageraum hatte sie dem Prinzen wieder zu Diensten zu sein. "Den kichernden Geräuschen nach zu urteilen, hat er die ganze Sache sehr genossen, aber ich kam mir vor wie eine totale Prostituierte", erinnert sie sich.

Auch einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag begegnete sie Andrew wieder auf Little St. James. Es gab ein Abendessen und Andrew sagte demnach 'Hi' zu ihr. Danach folgte ein traumatisches Erlebnis, im Bericht heißt es: In Epsteins Hütte wurde von mehreren Frauen eine Orgie veranstaltet. Sie zogen Giuffre nackt aus und vergewaltigten sie sexuell. Giuffre sagte, dass Epstein und Prinz Andrew dabei zusahen und lachten. "Dann zogen sie sich aus und ich vollzog einen sexuellen Akt an ihnen - zuerst Jeffrey und dann Andrew. Es war ekelhaft. Ich hatte kein Vergnügen dabei." Der Buckingham-Palast streitet Giuffres Behauptungen entschieden ab, ebenso wie Prinz Andrew.

Quelle: "Daily Mail"