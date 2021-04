Allmählich setzt sich das gute Wetter mehr und mehr durch – und verbreitet einen Hauch von Sommerstimmung. Höchste Zeit für die passende Dekoration. Wir haben Sommer-Deko-Ideen und -Trends.

Auch der Sommer 2021 wird sicherlich nicht so, wie ihn sich viele gewünscht haben. Aber auch, wenn für manche die große Urlaubsreise vielleicht wieder ausfallen wird, kann man sich doch die passende Stimmung immerhin nach Hause holen – durch eine fröhliche Sommer-Deko zum Beispiel. Wir haben Ideen und Trends, die in den vier Wänden und auch im Außenbereich für gute Stimmung sorgen.

Sommer-Deko 2021: Was liegt im Trend?

In diesem Jahr dürfen Wohn-Accessoires ruhig richtig ins Auge fallen, um gute Stimmung nach Hause zu holen und sich an den kleinen Besonderheiten beim Ansehen zu erfreuen.

Ausgefallene Lichterketten

Lichterketten gehören zu einem gemütlichen Sommerabend doch irgendwie dazu – und lassen uns Grillgut und Drink noch stimmungsvoller genießen. 2021 darf die Lichterkette aber gern zum richtigen optischen Highlight werden: ob gefüllt mit Trockenblumen, mit kleinen Einmachgläsern statt Glühbirnen oder in Tierform etwa.

Orientalische Elemente

Und wenn die lang ersehnte Sommerreise auch in diesem Jahr wieder ausfallen muss, kann man es sich doch daheim zumindest so schön und verträumt wie möglich machen. Das geht zum Beispiel mit orientalisch anmutenden Wohn-Accessoires, die 2021 im Trend liegen. Teppiche mit Print, bronzefarbene Laternen mit passendem Muster und andere Elemente sorgen für exotisches Flair und gemütliche Stimmung.

Pflanzen

Pflanzen dürfen bei der Sommer-Deko natürlich nicht fehlen. Statt sie aber überall zu verteilen, kann man sie auch gezielt zu einem optischen Highlight machen, indem man sie kombiniert in einem Pflanzregal drapiert. Das sieht sofort lebendig und ansprechend aus und lässt natürlich viele Möglichkeiten offen, um mit verschiedenen Pflanzen und Töpfen zu experimentieren. Im Trend ist nach wie vor das Urban-Jungle-Thema, bei dem Pflanzen wie Palmen und Kletterpflanzen in Szene gesetzt werden und die man stilistisch etwa mit Tier-Figuren kombinieren kann. Ein Pflanzregal macht sich auf Balkon, Terrasse oder im Garten gut. Im Innenbereich kann man verschiedene Pflanzen in Körben drapieren, um ein sommerliches Feeling zu erzielen.

Prints und Farben

Direkt für Hingucker sorgen natürlich auch auffälligere Farben oder Prints. Gelb- und Orange- sowie Rosétöne sorgen direkt für Sommerstimmung, ebenso wie florale Muster oder Pflanzen- und Boho-Prints. Wer farbtechnisch Gas gibt, sollte allerdings bei der restlichen Sommer-Deko ein wenig herunterfahren, um gezielt optische Highlights zu setzen. Ein bunter Outdoor-Teppich, kombiniert mit schlichteren Accessoires oder farbige Kissen in Kombination mit goldenen Vasen und Co. im Innenbereich sind beispielsweise harmonische Kombinationen. Angesagt ist auch die Kombination aus Grüntönen und Gold. Das sorgt für Frische und gleichzeitig Eleganz. Andersherum vertragen schlichtere Prints wie dezente Karomuster ruhig auffälligere Deko-Elemente.

Weitere Ideen für eine stimmungsvolle Sommer-Deko

Besonders harmonisch wirkt es, wenn man sich für die Sommer-Deko ein allgemeines Motto überlegt und Elemente in der gesamten Wohnung verteilt, anstatt sie nur punktuell in Szene zu setzen. Eine Idee: ein maritimes Motto. Das sorgt für Sommer- und Urlaubsstimmung und lässt sich vielfältig umsetzen. Blau-weiße Deko-Elemente wie Kissen oder Teppiche, die man gleichmäßig in der Wohnung drapiert, sorgen für eine gute Basis. Dazu passen weitere Accessoires wie maritim angehauchtes Geschirr, von dem sich das Essen beinahe wie im Urlaub am Meer anfühlt.

Mit diesen optischen Highlights fühlt man sich daheim doch direkt wohler – und nachhaltiger als ein kurzer Urlaub ist eine schicke Sommer-Deko doch allemal.

