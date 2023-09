von Samira Debbeler Der Sommer meldet sich nochmal zurück und damit auch die luftigen Kleider. In diesem Jahr gibt es eine Fülle an Trends, die den Kleiderschrank bereichern und für einen modischen Auftritt sorgen. Der stern hat die aktuellen Sommerkleider-Trends unter die Lupe genommen und zeigt, welche Looks 2023 besonders angesagt sind.

Der Sommer ist eine der schönsten Jahreszeiten. Nach langen, regnerischen Wochen steigt die Freude auf wärmere Temperaturen und die Natur, die sich wieder von ihrer schönsten Seite zeigt. Die Bäume leuchten noch ein paar letzte Wochen im satten Grün, die Blumen blühen und die Vögel zwitschern fröhlich in der Luft. Die Zeit der Regenjacken ist vorbei und luftig-leichte Kleidung hält wieder Einzug in die Garderobe.

Der Spätsommer ist die perfekte Jahreszeit, um nochmal ein letztes Mal die sonnigen Tage und lauwarmen Abende zu genießen und sich von farbenfroher Kleidung begleiten zu lassen. Und die diesjährigen Sommerkleider-Trends geben dabei den Ton an. Eines ist garantiert: Für jede:n ist etwas dabei.

Kleider sind in dieser Jahreszeit ein absolutes Must-have. Ob kurz oder lang, mit Blumenmuster oder unifarben – Kleider sind perfekt für den Sommer. Sie sind feminin und sorgen für ein fröhliches und positives Lebensgefühl. Egal ob im Büro, beim Einkaufen oder beim Spaziergang im Park – sie sind immer eine gute Wahl. Wer sich die diesjährlichen Trends anschaut, erlebt ein Déjà-vu: Denim, Tweed, Häkeleien soweit das Auge reicht. Hier finden Sie einen Überblick der Must-haves 2023.

Maximale Sommerfreude

Maxikleider sind in den letzten Jahren zu einem Must-have in jeder Gaderobe geworden. Die langen, fließenden Kleider sind nicht nur bequem zu tragen, sondern auch äußerst vielseitig und elegant. Besonders im Sommer sind Maxikleider die perfekte Wahl, um den wechselhaften Temperaturen und der schönen Jahreszeit gerecht zu werden. Sie können auch bei kühleren Temperaturen problemlos mit einer Jacke oder einem Cardigan getragen werden.

Maxikleider können in einer Vielzahl von Anlässen getragen werden, von einem entspannten Nachmittag im Park bis hin zu einer formellen Veranstaltung am Abend. Sie sind auch äußerst schmeichelhaft für die Figur. Und bekannt dafür, eine schlanke und elegante Silhouette zu schaffen. Sie betonen die weibliche Figur auf eine subtile Art und Weise. Die langen, fließenden Stoffe umspielen die Beine und verleihen der Trägerin ein elegantes und feminines Aussehen.

Tolle Masche! Das Häkelkleid ist ein diesjähriges It-Piece

Im Sommer sind Häkelkleider eine großartige Wahl, um den warmen Temperaturen zu trotzen. Die löchrige Textur sorgt für eine angenehme Kühle und ermöglicht es, den Frühling in vollen Zügen genießen zu können. Häkelkleider sind auch äußerst vielseitig. Sie können in einer Vielzahl von Anlässen getragen werden: von einem entspannten Tag am Strand bis hin zu einer formellen Veranstaltung am Abend.

Darüber hinaus können Häkelkleider sowohl bei warmem als auch bei kühlerem Wetter getragen werden. Es wird frisch? Dann werfen Sie sich einfach eine Jacke oder einen Cardigan über – das reicht in der Regel aus. Wenn Sie nach einem Kleid suchen, das ihnen das Gefühl gibt, selbstbewusst und stilvoll zu sein, sind Häkelkleider eine perfekte Wahl.

Von oben bis unten in Jeans gehüllt

Jeanskleider sind ein Must-have in diesem Jahr und zaubern einen besonders coolen Look. Sie kommen in vielen verschiedenen Variationen daher. Von langen, fließenden Kleidern bis hin zu kurzen und eng anliegenden, gibt es für jeden Geschmack das passende Kleid. Auch die Farbpalette reicht von klassischem Blau bis hin zu bunten Farben und Mustern.

Ein großer Vorteil von Jeanskleidern ist, dass sie sehr bequem sind. Die meisten Jeanskleider sind aus Baumwolle hergestellt, das ein atmungsaktives Material ist und somit ideal für die wärmeren Frühlingstage geeignet. Außerdem lassen sich Jeanskleider sehr leicht kombinieren. Man kann sie mit Sneakers oder Sandalen tragen und sie mit einer Lederjacke oder einem Cardigan stylen. Auch Schmuck oder Accessoires können hinzugefügt werden, um das Outfit aufzupeppen.

Für einen eleganten Auftritt im Sommer sorgt das Tweed-Kleid

Tweed-Kleider werden oft mit traditionellen britischen Stilen in Verbindung gebracht, aber sie haben inzwischen einen Platz in der modernen Mode gefunden. Im Frühling sind Tweed-Kleider perfekt geeignet, da sie durch ihre dicke Beschaffenheit den Körper wärmen, ohne schwer zu sein. Sie können problemlos mit leichten Jacken, Schals und Tüchern kombiniert werden.

Tweed-Kleider können auf unterschiedliche Weise gestylt werden und passen zu verschiedenen Anlässen. Ob mit Boots oder Pumps, Strumpfhosen oder ohne – sie können sowohl elegant als auch lässig getragen werden. Durch die Kombination von Tweed-Kleidern mit modernen Accessoires und Schmuck kann man den Look noch moderner machen und ihm eine zeitgemäße Note verleihen.

