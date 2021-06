Zeit für Trauerarbeit hat Sophia Thomalla nach der Trennung von Loris Karius nicht. Sie steht aktuell in Griechenland vor der Kamera. Von ihren Fans erhielt die 31-Jährige für ihr erstes Posting nach dem Liebesaus viel Zuspruch.

Sie macht aktuell vermutlich schwere Zeiten durch: Mitte der Woche wurden Bilder bekannt, die Sophia Thomallas Freund Loris Karius mit einer anderen Frau auf einer Jacht vor Mykonos zeigen. Die Schauspielerin und Moderatorin zog daraus die Konsequenzen und beendete die Beziehung.

Viel Zeit zum Trauern und Verarbeiten der Enttäuschung bleibt der Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla nicht. Zwar weilt die 31-Jährige zurzeit auf der griechischen Insel Páros. An Urlaub ist allerdings nicht zu denken: Thomalla steht gerade als Moderatorin für die Dating-Show "Are You The One?" vor der Kamera.

Sophia Thomalla auf Páros

Am Samstag postete sie erstmals seit dem Liebesaus mit Loris Karius ein Foto. In dem beistehenden Text kündigt sie ihre baldige Heimreise nach Berlin an: "2 matching nights left! Noch 3 mal schlafen! Berlin calling."

Auch wenn das Foto - im Vergleich zu so manch anderem Posting von Thomalla - eher zu den harmloseren gehört, bekam die Berlinerin dafür zahlreiche Komplimente. Die reichten von Bemerkungen wie "Schönste Frau" bis zu dem Satz: "Wenn ich so aussehen würde, würde ich mich selber heiraten." Viele ihrer Follower lästerten auch über ihren Ex Loris Karius und verwiesen auf dessen nicht immer überzeugende Fähigkeiten als Torwart: "Schon im Fußball konnte er die Bälle nicht halten", merkte ein User an.

Nächsten Monat soll "Are You The One – Reality Stars in Love" auf RTL und TV Now ausgestrahlt werden. Es handelt sich dabei um eine Special-Staffel der Datingshow. Schon die Anfang des Jahres gezeigte zweite Staffel hatte Sophia Thomalla moderiert - und das offenbar so gut, dass sie auch für diese Sonderausgabe angefragt wurde.

Hier wollen je zehn aus anderen Reality-Formaten bekannte Single-Frauen und Single-Männer ihren perfekten Partner finden und gleichzeitig die Gewinnsumme in Höhe von 200.000 Euro einstreichen. Ob es klappt, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Die Ausstrahlung startet dann am 8. Juli auf TV Now.

Die ersten beiden Staffeln von "Are You The One" sind auf TV Now abrufbar.