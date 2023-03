Sehen Sie im Video: Spektakulärer Auftritt: Taylor Swift geht mit Bühneneffekt viral.









Taylor Swift überrascht ihre Fans während ihrer aktuellen Tour mit einem spektakulären Effekt. Laut einem TikTok-User ist dies der beeindruckendste Moment ihrer Konzerte

Aufgenommen wurde das Video während des ersten Konzerts von Taylor Swifts Eras-Tour in Glendale, im US-Bundesstaat Arizona.

TikTok-Nutzer @awkwatree zeigt wir Swift in ein Loch auf der Bühne springt, die Bühne hat sich scheinbar in eine Wasserfläche verwandelt und die Sängerin schwimmt unter der Bühne hindurch. Schließlich scheint sie am anderen Ende der Bühne aufzutauchen und über eine Leiter in eine Wolke zu klettern.

Offenbar ist die Bühne der Tournee ein einziger riesengroßer LED-Bildschirm, der die Illusion möglich macht.

