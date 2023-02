Zuerst teilen Sie Ihre Haare (wie beim Tönen oder Färben) in möglichst viele gleichmäßige Partien auf, um Strähne für Strähne mit dem Splisstrimmer zu bearbeiten. Dabei gilt: Je dünner die Strähnen sind, desto genauer kann die Maschine arbeiten, um die trockenen Spitzen zu entfernen. Tipp: Eine dritte Hand kann für den Hinterkopf durchaus hilfreich sein!

Klemmen Sie den Trimmer nun in die erste Strähne direkt am Haareinsatz ein, um ihn bis zu den Spitzen zu ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang Strähne für Strähne – haben Sie keine helfende Hand, können Sie auch zwei Spiegel nutzen, um Ihre Haare am Hinterkopf gleichmäßig zu trimmen. Tipp: Jede Strähne kann bis zu fünfmal hintereinander bearbeitet werden.