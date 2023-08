Stoffhosen-Trends 2023: In diesen Modellen machen Sie eine gute Figur

Gemütlich und schick Stoffhosen-Trends 2023: In diesen Modellen machen Sie eine gute Figur

von Samira Debbeler Klassische blaue Jeans stehen schon länger im Schatten der ausgefallenen Stoffhosen – denn sie sind bequem, modern und vielfältig. Es gibt sie mit weiten Hosenbeinen, hoher Taille, auf Hüfthöhe, auffällig, unauffällig. Fünf Modelle stechen in diesem Jahr besonders aus der Masse.

Stoffhosen sind ein Gewinn für jeden Kleiderschrank. Sie bieten Komfort, Vielseitigkeit, Stil und sind pflegeleicht. Kein Wunder also, das sich Stoffhosen auch in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreuen. Im richtigen Look sind sie vielseitig einsetzbar: zum Entspannen auf der Couch, bei der Arbeit, beim Tanzen im Club. Sie sind die perfekten Begleiter für jede Lebenslage. Welche Modelle die diesjährigen Must-haves sind, zeigt der stern.

Stoffhosen Trends 2023: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Auf der Jagd nach Hosen, kann das Shoppingerlebnis schnell sehr anspruchsvoll werden. Hier sind Tipps, wie Sie die perfekte Stoffhose finden:

Die Passform ist der wichtigste Faktor beim Hosenkauf. Die Hose sollte weder zu eng noch zu locker sein. Sie sollte angenehm am Körper anliegen. Sie sollten sich das Material genau anschauen. Baumwollhosen sind bequem und atmungsaktiv, während Hosen aus Polyester oder anderen synthetischen Materialien strapazierfähiger sind. Stoffhosen gibt es in verschiedenen Stilen. Überlegen Sie sich, welcher Stil am besten zu Ihnen passt. Sind Sie eher der schicke Business-Typ oder tragen Sie gern legere Kleidung. Die Stoffhose sollte zu Ihnen passen. Achten Sie auf die Länge der Hose. Anprobieren ist ein Muss. Die Hose sollte nicht zu lang sein und am Boden schleifen oder zu kurz sein und hochwasserartig aussehen. Die Farbe der Hose sollte zu Ihrem Stil passen. Ihre Gaderobe ist eher schlicht und unauffällig? Dann achten Sie darauf, dass die Hose zu den anderen Kleidungsstücken passt und gut kombinierbar ist. Achten Sie auf die Qualität der Hose. Eine hochwertige Hose wird länger halten und besser aussehen als eine minderwertige Hose. Überprüfen Sie die Nähte, den Reißverschluss und die Knöpfe, um sicherzustellen, dass sie gut verarbeitet sind.

Egal, welche Hose Sie sich zulegen möchten, diese Kriterien sollten in jedem Fall beachtet werden. Die folgenden Stile sind in diesem Jahr besonders beliebt auf dem Modemarkt und zaubern eine gute Figur.

Stoffhosen-Trends 2023: Wide-Leg-Stoffhose

Wide-Leg-Hosen (übersetzt: "Weite Hosenbeine") sind Hosen – wie der Name schon sagt –, die durch ihre weiten Beine gekennzeichnet sind. Im Gegensatz zu enganliegenden Hosen wie Skinny Jeans oder Röhrenhosen sind Wide-Leg-Hosen lockerer und haben eine weite Silhouette. Es gibt sie in verschiedenen Stilen: Culottes, Palazzo-Hosen und Schlaghosen. Auch die Materialauswahl ist vielfältig: von Baumwolle über Denim, Leinen und Seide ist vieles erhältlich. Die Wide-Leg-Stoffhose eignet sich für festliche Anlässe und für Freizeitaktivitäten gleichermaßen.

Stoffhosen-Trends 2023: High-Waist geht immer

High-Waist-Stoffhosen liegen über dem Bauchnabel. Im Gegensatz zu Hosen mit niedriger Taille verlängern High-Waist-Hosen optisch die Beine und können die Figur insgesamt schlanker aussehen lassen. Das Kleidungsstück ist besonders beliebt, da es zu vielen Outfits passt. High-Waist-Stoffhosen stehen insbesondere Personen mit kurviger Figur und Sanduhr-Silhouette gut, da sie die Taille betonen und die Proportionen ausgleichen.

Stoffhosen-Trends 2023: Plissierte Stoffhose

Plissees sind Falten, die durch das Zusammenfalten und dann Bügeln oder Pressen von Stoffen entstehen. Die Falten verlaufen bei Stoffhosen meist vertikal. Es gibt etliche Arten, plissierte Stoffhosen zu stylen: mit einer Bluse oder einem Hemd und High Heels für einen eleganten Look oder mit einem T-Shirt und Sneakers für einen entspannten, aber dennoch modischen Style.

Stoffhosen-Trends 2023: Hosen mit auffälligen Mustern

Blumenmuster, geometrische Muster, Paisley-Muster, Streifemuster, Batikmuster: Wer auffallen möchte, sollte zu einer dieser ausgefallenen Stoffhosen greifen. Diese Muster waren typisch für die Kleidung der 70er Jahre und können heutzutage auch wieder in der Mode zu finden sein, entweder in Original-Vintage-Stücken oder als moderne Neuinterpretationen.

Stoffhosen-Trends 2023: Dieser Klassiker hält sich wacker

Das Besondere an Chinohosen ist ihre Kombination aus Eleganz und Lässigkeit. Sie haben meist dezente Muster oder sanfte Farben. Das Design der Stoffhose ist eher schlicht und zeitlos. Sie sind sehr bequem und eignen sich gut für den Alltag, für Reisen oder für Outdoor-Aktivitäten. Chinohosen sind eine gute Investition in die Garderobe, die über mehrere Jahre hinweg getragen werden kann.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.