Kultregisseur David Lynch hat auf Youtube mehrere Videos veröffentlicht, in denen er über das Wetter in Los Angeles berichtet und Möbel zeigt, an denen er arbeitet.

Am Donnerstag sagte der 74-Jährige in einem Clip goldenen Sonnenschein voraus. «Haben Sie alle einen guten Tag!», sagte er. In dem Video «Woran arbeitet David heute?» berichtete der Regisseur, dass er gerade an einem Abfluss für sein Holzwaschbecken arbeite und einen Holzständer lackiere.

Der Filmemacher ist für surreale Werke bekannt. Berühmt wurde er mit Filmen und Serien wie «Twin Peaks» und «Mulholland Drive». Im vergangenen Jahr erhielt Lynch einen Ehren-Oscar. Vor einer Woche wurde auf dem Youtube-Kanal «David Lynch Theater» ebenfalls der Animations-Kurzfilm «Fire (Pozar)» hochgeladen.