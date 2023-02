Das ging schnell. Knapp zweieinhalb Jahre nach ihrer Hochzeit haben sich Sylvie Meis und ihr Mann Niclas Castello einem Medienbericht zufolge getrennt.

Ehe-Aus bei Sylvie Meis. Die Moderatorin und ihr Ehemann, der Künstler Niclas Castello, haben sich getrennt. Das berichtete die "Bild-"Zeitung am Sonntag. "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen", zitierte das Blatt die beiden. "Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind." Das Management der Niederländerin war zunächst nicht zu erreichen.

Sylvie Meis und Niclas Castello heirateten 2020

Die 44-jährige Meis und ihr gleichaltriger Ehemann hatten im September 2020 in der Toskana geheiratet. Ein Jahr zuvor hatten sie sich nach drei Monaten Beziehung verlobt. Letztmalig ist das Paar zum Jahreswechsel auf den Malediven öffentlich in Erscheinung getreten.

Krebs ist kein Todesurteil Von Anastacia bis Ben Stiller: Diese Promis haben den Krebs besiegt 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Mark Ruffalo In der Marvel-Reihe "Die Avengers" spielt Mark Ruffalo den Superhelden Hulk. Wenn er wütend wird, verwandelt er sich in einen grünen Riesen, der mit seiner Kraft fast jeden Gegner besiegen kann. Im echten Leben musste Ruffalo 2002 gegen den Krebs kämpfen. Nachdem bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert wurde, musste er sich einer Operation unterziehen. Obwohl der Tumor gutartig war, ist Ruffalo seit der OP auf dem linken Ohr taub und litt zeitweilig sogar unter einer Gesichtslähmung. Mehr

Für Sylvie Meis ist es die zweite Ehe, die in die Brüche geht. Von 2005 bis 2013 war sie mit dem Ex-HSV-Fußballprofi Rafael van der Vaart liiert und nahm auch dessen Namen an. Nach der Scheidung nahm sie wieder ihren Geburtsnamen an. Aus der Ehe ging Sohn Damian, 16, hervor. Meis lebt weiterhin in Hamburg.

Quelle: "Bild"-Zeitung