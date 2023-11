Im Jahr 2009 war Taylor Swift (r.) in den deutschen Kinos zu sehen in "Hannah Montana – Der Film" an der Seite von Miley Cyrus und Lucas Till. Swift war damals vor allem für ihre Country-Songs bekannt und so soll es Cyrus persönlich gewesen sein, die sie ans Film-Set holte. Dort lernte sie auch Till kennen, den sie danach für kurze Zeit datete.

"Hannah Montana – Der Film" ist bei Disney+ verfügbar. Mehr