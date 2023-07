von Karina Geburzky Pop-Star Taylor Swift traf sich nach einer Show in Kansas City mit ihrem Ex-Freund Taylor Lautner und dessen Frau Taylor. Die Tatsache, dass alle drei den gleichen Vornamen haben, animierte sie zu einem witzigen Meme.

Sängerin, Songwriterin, Musikproduzentin und Schauspielerin Taylor Swift ist mit 252 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Derzeit reist die 33-Jährige mit ihrer "The Eras"-Tour durch die USA. Am Freitagabend trat Swift in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri auf. Nach der Show gab es hinter der Bühne eine ganz besondere und für viele Fans überraschende Begegnung: Die 33-Jährige traf sich mit ihrem Ex-Freund Taylor Lautner und dessen Frau Taylor (Dome) Lautner. Die Tatsache, dass alle drei den gleichen Vornamen tragen, animierte sie offenbar dazu, daraus ein lustiges Meme zu kreeieren.

Taylor Lautner, mit dem Taylor Swift bis 2009 ein Paar war, veröffentlichte das Ergebnis auf Instagram und schreibt dazu: "Secret's out! Tonight was wild.", was so viel heißt wie: "Das Geheimnis ist gelüftet, heute Nacht war wild."

Auf dem Foto stehen die drei Taylors in einem Dreieck, einander zugewandt, und zeigen mit den Zeigefingern aufeinander. Sie spielen so eine bekannte Szene aus einem Spiderman-Film von 1967 nach. Dort behauptet jede Spiderman-Figur, der einzig wahre und echte Spiderman zu sein. Auch in der Szene zeigen die drei Charaktere mit den Fingern aufeinander.

Der Beitrag findet sehr viel Anklang

Der Beitrag auf Taylor Lautners Profil geht sprichwörtlich durch die Decke und wird von seinen Fans – und vermutlich auch von vielen "Swifties", wie die Fans von Taylor Swift genannt werden, sehr positiv aufgenommen. Bis jetzt erhielt der Beitrag über 2.3 Millionen Likes und mehr als 12.000 Kommentare. Ein Nutzer kommentiert: "Wenn ihr mir im Jahr 2010 erzählt hättet, dass das im Jahr 2023 einmal passieren würde, hätte ich die Person für verrückt erklärt." Weiter heißt es, dass dieses Foto eins der Gründe ist, wieso das Internet erfunden wurde – und dass das Internet nun sterben könne, da es keinen besseren Moment als diesen geben wird.

Quellen: Instagram, "Daily Mail"