von Denise Snieguolė Wachter Das kam wohl auch für Taylor Swift überraschend: Als sie auf ihrer Tournee in dem Lied "Labyrinth" über ein Flugzeug sang, flog eines über die Arena in Buenos Aires. Und auch sonst gab es an dem Abend die ein oder andere Überraschung.

Taylor Swift hat während ihrer Lateinamerika-Tournee auf der Bühne in Buenos Aires einen magischen Moment geteilt. Während ihres Auftritts spielte sie eine akustische Version ihres Songs "Labyrinth" aus ihrem Album "Midnights" von 2022, und just in dem Moment flog ein Flugzeug über das Estadio River Plate in Buenos Aires. Die 33-jährige Sängerin sang die Zeilen: "I thought the plane was going down / How'd you turn it right around?", und kommentierte das Video auf Instagram mit den Worten: "Never beating the sorcery allegations", was so viel heißt wie: "Nie werde ich die Hexereivorwürfe los"

Es war das erste Mal, dass Swift die Akustikversion von "Labyrinth" live performte. Der Song war einer der beiden Überraschungssongs des Abends. Zudem trat sie mit "The Very First Night," einem Stück der "From the Vault"-Tracks aus "Red (Taylor's Version)," auf.

Eine weitere Überraschung war der Song "Karma", dessen Lyrics Swift kurzerhand änderte und ihrem neuen Mann an der Seite, American Football-Spieler, Travis Kelce, der für die Kansas City Chiefs spielt, widmete. Kelce selbst war während eines Auftritts in Buenos Aires anwesend. Dabei sang sie: "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me," und Kelce reagierte mit einem breiten Grinsen.

Nach der Show wurden Taylor Swift und Travis Kelce dabei beobachtet, wie sie gemeinsam feierten und sich küssten. Swift setzt ihre Tournee fort und wird als nächstes in Brasilien auftreten, bevor sie im nächsten Jahr ihre Eras-Tournee in Asien, Australien, Neuseeland, Europa und im Vereinigten Königreich fortsetzen wird.

Quellen: "People", "Instagram"