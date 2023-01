Sehen Sie im Video: Vom Discounter zum TikTok-Star – Lidl-Kassiererin Laura will "Aldigirl" nacheifern.













Mit diesem TikTok-Video, das sie während der Arbeit aufgenommen hat, wurde Elaine Victoria aka aldigirl im Netz zum Star. Ihren Job als Kassiererin hat Elaine mittlerweile aufgegeben, dafür startet sie als Model und Influencerin durch. Jetzt bekommt die ehemalige Aldi-Mitarbeiterin Konkurrenz von der Konkurrenz. Die Rede ist von Lidl-Kassiererin Laura, die sich auf TikTok „lauragkn" nennt. Dort hat die hübsche Frau ein Video gepostet, das sie an der Lidl-Kasse zeigt. Dass Laura am liebsten den selben Weg einschlagen will, macht sie mit ihrem TikTok deutlich. Das selbsternannte „lidlgirl" schreibt zum Clip: „i just can believe, dass ich nach 6 Jahren immer noch hier sitze und Elaine einfach durch ein TikTok jetzt Influencerin ist." Vom Discounter zum TikTok-Star - Vielleicht klappt es ja auch bald für Laura - die Klickzahlen stimmen schon mal: Das Video wurde auf TikTok bereits über vier Millionen mal aufgerufen.

