Die Tischdeko bei einer Hochzeit trägt einen entscheidenden Anteil zur Stimmung bei. Schließlich verbringen die Gäste sowie das Brautpaar reichlich Zeit am Platz. Ob edel oder rustikal, üppig oder dezent, schneeweiß oder farbig – wir haben die schönsten Ideen und alles, was Sie brauchen, zusammengetragen.

Eine stimmige Hochzeitsdeko ist für viele das A und O einer gelungenen Hochzeit. Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie der Tischdeko Ihrer Hochzeit widmen. Denn bis es auf die Tanzfläche geht, werden Sie und Ihre Gäste hier länger verweilen, wollen das Essen genießen und sich mit Ihren Tischnachbar:innen unterhalten. Doch welcher Stil soll es sein? Was gehört alles zur Tischdeko einer Hochzeit? Schauen wir mal, was Sie für zahlreiche Möglichkeiten haben.

Tischdeko zur Hochzeit: Die Bandbreite an Möglichkeiten

Die Dekoration einer Hochzeit ist so vielfältig wie die Paare, die sie feiern. Erlaubt ist, was gefällt. Die Wahl muss nicht allein von Ihrem Budget abhängen. Mit ein wenig Geschick und ein paar helfenden Händen können Sie viele Dekoideen auch eigenständig umsetzen. Wichtig ist lediglich: Wenn Sie sich beispielsweise für eine edle Hochzeit entscheiden, sollte sich das sowohl in der Raumdekoration als auch in Ihrer Tischdeko widerspiegeln und alles zusammen wie aus einem Guss wirken.

Unsere liebsten Stilrichtungen für die Tischdeko Ihrer Hochzeit:

Klassisch: viel Silber bzw. Gold, weiße Rosen, Lilien oder ähnliches, weiße Tischdecken und Stoffservietten, hohe Kerzenständer

viel Silber bzw. Gold, weiße Rosen, Lilien oder ähnliches, weiße Tischdecken und Stoffservietten, hohe Kerzenständer Greenery: dezente Dekoration mit Eukalyptus, grüne Akzente in Form von Servietten oder Wassergläsern, Holzelemente, Blätter und Zweige

dezente Dekoration mit Eukalyptus, grüne Akzente in Form von Servietten oder Wassergläsern, Holzelemente, Blätter und Zweige Vintage: zarte Farben, bestickte Tischdecken und Servietten, Häkeltischdecken oder -platzdeckchen, alte Kristallvasen in unterschiedlichen Größen und Formen

zarte Farben, bestickte Tischdecken und Servietten, Häkeltischdecken oder -platzdeckchen, alte Kristallvasen in unterschiedlichen Größen und Formen Boho: natürliche Materialien, Trockenblumen, Makramees, Vintage-Elemente

natürliche Materialien, Trockenblumen, Makramees, Vintage-Elemente Rustikal: Naturtöne, Dekoelemente aus Holz, (farbige) Tischdecken oder Servietten aus Baumwolle oder Leinen

Naturtöne, Dekoelemente aus Holz, (farbige) Tischdecken oder Servietten aus Baumwolle oder Leinen Jahreszeitenhochzeit: passend zur Jahreszeit, Deko in Herbsttönen oder Schneeweiß bei einer Winterhochzeit

Die wichtigsten Bestandteile der Tischdeko einer Hochzeit

Haben Sie sich erst einmal für ein Deko-Thema für Ihre Hochzeit entschieden, können Sie sich ganz auf die einzelnen Bestandteile konzentrieren. Bei der Tischdeko einer Hochzeit gibt es grundsätzlich die folgenden Punkte, über die Sie sich Gedanken machen müssen.

Blumen

Geschirr

Besteck

Kerzen

Gastgeschenk

Namensschilder, Menükarten

Ideen und Inspiration für Ihre Tischdeko zur Hochzeit

Sie haben sich für einen Stil entschieden? Dann lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren. Vielleicht ist das ein oder andere Element für Ihre Hochzeit dabei.

Je nachdem, wo Sie Ihre Hochzeit feiern und ob Sie das Essen zum Beispiel von einem Cateringservice liefern lassen, sind Geschirr und Besteck oftmals im Angebot enthalten. Wir gehen daher primär auf Dekoelemente ein, die Sie gegebenenfalls gesondert beisteuern müssen, um die Umsetzung Ihres gewünschten Dekostils zu verwirklichen.

Edel & Klassisch

Eine klassische, edle Tischdeko bedarf stets einer guten, weißen Tischdecke. Dabei sollte das Tischtuch aus einem qualitativ hochwertigen Material sein und darf gern ein wenig Glanz enthalten. Auch ein feines Muster, etwa aufgrund eines silbernen Fadens, kann sehr dekorativ und stilvoll sein, sollte aber zusammen mit dem Geschirr und weiteren Dekoobjekten nicht zu überladen wirken. Gerade der klassisch-edle Look setzt auf das Motto "Klasse statt Masse".

In Ergänzung zur Tischdecke machen sich Stoffservietten in einem passenden Material und in passender Optik besonders schön. Eine aufwendige Falttechnik ist gar nicht nötig – wählen Sie ganz einfach schlichte, goldene bzw. silberne Serviettenringe.

Affiliate Link BEARSU Serviettenringe, 12 Stück Jetzt shoppen 19,99 €

Tipp: Sie können die einzelnen Serviettenringe auch mit dem Datum Ihrer Hochzeit, Ihren Namen oder dem Namen des Gastes gravieren lassen. Dann dienen die Serviettenringe zusätzlich als "Platzkärtchen" UND Gastgeschenk. Nicht ganz preiswert, aber ein originelles Andenken, das ganz bestimmt sehr gut ankommt.

Es ist nicht alles Gold was glänzt – muss es auch gar nicht. Denn auch unechtes Goldbesteck macht mächtig was her und verleiht jeder Tafel einen glamourösen Touch. Ähnlich steht es mit einem blank polierten Silberbesteck – egal, ob echtes Silber oder glänzender Edelstahl.

Mit der Wahl Ihres Bestecks (Silber oder Gold) legen Sie gleichzeitig auch das Material Ihrer Kerzendeko fest. Opulente, mehrarmige Kerzenständer oder dezente Windlichter entscheidet sich wiederum mit dem Blick auf die Größe des Tisches, Ihres Budgets und Ihres Geschmacks. Alternativ können Sie natürlich auch auf Kristallkerzenständer zurückgreifen.

Passend dazu sollten auch die Platzkarten, beziehungsweise Tischnummern, in schlichter Eleganz erscheinen. Wunderbar eignen sich dafür metallfarbene Bilderrahmen. Karten mit entsprechenden Nummern gibt es zu kaufen – oder Sie beschriften passende Tischkarten einfach selbst.

Greenery

Beim Hochzeitstrend Greenery ist der Name Programm. Die Stilrichtung wird durch die Farbe Grün und die Liebe zur Natur geprägt. Der Fokus liegt hier oftmals auf den Blumen; wobei viele zu Eukalyptus oder auch Efeu greifen und diesen sowohl ins Blumenarrangement einarbeiten (lassen), als auch zum Schmücken der Teller oder Servietten verwenden.

Affiliate Link DIY Trockenblumenkranz mit Eukalyptus Jetzt shoppen 39,99 €

Passend dazu eignen sich schlichte Dekoelemente aus Naturmaterialien. Ein schönes Beispiel dafür sind Kreide- und Holztafeln, die sich – je nach Größe – als Tischnummern, Namensschilder oder Menükarten einsetzen lassen.

Affiliate Link -11% Tischkarten & Kartenhalter / Platzkarten / 20 Stk. Jetzt shoppen 16,99 € 18,99 €

Weiße, bestickte Servietten oder andere schlichte Servietten passen wunderbar ins Bild und können schlicht mit einer Bastschnur und einem Zweig Ihrer Wahl dekoriert werden.

Affiliate Link Stoffservietten aus Leinen Jetzt shoppen 6,99 €

Oder Sie greifen die themengebende Farbe auf und entscheiden sich für Stoffservietten mit floralem Motiv.

Affiliate Link Stoffservietten mit floralem Motiv Jetzt shoppen 4,99 €

Bei einer Hochzeit mit einer Tischdeko im Greenery-Stil brauchen Sie nicht zwangsläufig eine große Tischdecke; oftmals reicht ein Läufer in der Mitte des Tisches vollkommen aus. Schlichtes Weiß ist hier meist die beste Wahl, um Ihrer restlichen Tischdeko genügend Raum zum Wirken zu lassen.

Affiliate Link Tischläufer aus Leinen / 2tlg. Jetzt shoppen 32,50 €

Wein- und Wassergläser können Sie frei wählen. Ob Sie dabei lieber zu etwas klassischeren Modellen greifen oder noch einmal die Farbe Grün aufnehmen, ist ganz Ihnen überlassen. Beides harmoniert hervorragend mit dem Greenery-Trend.

Besonders beliebt sind bei Greenery Hochzeiten die Kombination von Eukalyptus und weißen Rosen als Blumengestecke – besonders, wenn eine längliche Tafel gestaltet wird. Die einzelnen Eukalyptuszweige werden in der Tischmitte drapiert und mit Blüten und einer Lichterkette verziert. Das gibt ein dezentes, romantisches Licht und kann, für etwas mehr Helligkeit, mit weiteren (höheren) Kerzenständern beliebig ergänzt werden.

Affiliate Link -11% LED-Lichterkette / Batteriebetrieb / mit Fernbedienung / 8 Modi Jetzt shoppen 16,79 € 18,99 €

Vintage

Seit vielen Jahren ist der Vintage-Stil aus der Hochzeitsbranche nicht mehr wegzudenken. Dabei verstehen viele Brautpaare ganz unterschiedliche Dinge unter dem Begriff "Vintage". Kein Wunder! Steht doch der Begriff wörtlich gesehen lediglich für etwas Altes aus einer anderen Zeit (meist aus den 1920er bis 1960er Jahren – was allein schon eine riesige Spannweite darstellt).

In der Regel sieht man bei einer Vintagehochzeit viel Spitze (nicht nur in Bezug auf das Brautkleid), Stickerei und zum Teil Häkelstücke, zarte Farben, sowie Blumen, die einzeln oder in locker-gebundenen Sträußen so wirken, als hätte man sie gerade frisch von einer Wiese gepflückt. Dies alles vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit, die sich auch im Bereich der Tischdeko Ihrer Hochzeit widerspiegeln darf.

Affiliate Link Décoco: Tischläufer aus rechteckiger Häkelspitze Jetzt shoppen 9,99 €

Speziell bei Ihrer Blumendeko haben Sie bei einer Vintagehochzeit viele Möglichkeiten – auch was die Blumenvasen angehen, denn Sie können hier gerne auf alte Schätze und Familienerbstücke zurückgreifen oder sich bei Freunden einige passende Exemplare ausleihen. Die unterschiedlichen Vasen unterstreichen den Stil perfekt. Ansonsten können Sie ganz einfach Exemplare, die auf alt gemacht wurden, kaufen.

Affiliate Link Kleine Vasen / 5er-Set / Vintage Jetzt shoppen 23,98 €

Ohnehin bietet es sich bei einer Hochzeit mit Tischdeko im Vintagelook an, mal bei den Großeltern nachzufragen. Oftmals finden sich so noch die ein oder andere alte Spitzentischdecke oder gehäkelte Platzdeckchen an, die kleine Highlights der Dekoration darstellen können. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, lässt sich auch so etwas ganz einfach im Vintagedesign nachkaufen.

Boho

Bei einer Hochzeit im Boho-Stil geht es viel um Natürlichkeit und Freiheit. Denn die Bohème, sprich das unkonventionelle Künstler- und Hippieleben, sind hier die Inspiration. DIY-Elemente, Vintagestücke und Dinge aus der Natur spielen hier zusammen. Alt-goldene Kerzenständer, antikwirkende Gläser und Co. bilden hier eine tolle Basis und sorgen für das passende Boho-Flair Ihrer Hochzeits-Tischdeko.

Affiliate Link Kerzenständer Gold 3er Set, Vintage Jetzt shoppen 17,99 €

Trockenblumen eignen sich aus mindestens zwei Gründen hervorragend als Tischdeko auf Ihrer Hochzeit: Zum einen stellen sie ganz typische Boho-Vertreter dar und zum anderen haben Sie auch nach Ihrer Hochzeit noch lange eine schöne, stilvolle Erinnerung an Ihren besonderen Tag.

Besonders schön und dekorativ machen sich Trockenblumen in (auf alt getrimmten) Milchkännchen aus Emaille, einem Krug oder Tonvasen.

Ob selbst gemacht oder gekauft: Makramees gehören zum Boho-Stil ganz selbstverständlich dazu. In Ihrer Tischdeko können Sie für Ihre Hochzeit einfach kleine Varianten an schlichte, hohe Kerzenständer oder die Stühle binden.

Da es sich bei einer Boho-Hochzeit ganz allgemein um eine eher unkonventionelle Stilrichtung handelt, gibt es hier keinerlei Einschränkungen, was Farben oder genaue Abgrenzungen zu anderen Stilen angeht. Tischdecken oder Tischläufer können beispielsweise aus einem zarten Cremeton sein oder eine kräftigere Farbe – etwa Braun – haben.

Rustikal

Eine rustikale, bodenständige Tischdeko bei der Hochzeit kann enorm stylisch sein. Neben schlichtem, weißen Geschirr und Besteck in Silber sorgen dafür zum Beispiel Dekoelemente wie Lampions, Wimpel-Girlanden, Tischkärtchen aus Pappe und das ultimative Must-have: Holz.

Stehen Ihnen schöne Holztische zur Verfügung, ist dies schon die halbe Miete. Zusätzlich (oder um weniger urige Tische zu kompensieren) eignen sich Holzscheiben als Tischnummernschilder, Namensschilder, Untersetzer, Platzteller, Kerzenständer und und und.

Affiliate Link Holzscheiben / 30 Stück / Durchmesser 7-8cm Jetzt shoppen 16,59 €

Sollten Sie keine rustikalen Holztische bei Ihrer Hochzeit einsetzen können, bieten sich farbige Tischdecken und Servietten an. Bei der Farbauswahl empfiehlt es sich auf Nuancen der Natur zurückzugreifen. Jedoch können Sie auch (dezent) auf Ihre Lieblingsfarbe setzen und diese bewusst als Highlight inszenieren. Wichtig ist lediglich, dass Sie auf Naturmaterialien wie Baumwolle oder Leinen zurückgreifen.

Affiliate Link Linen & Cotton: Tischdecke / Beige (versch. Farben) Jetzt shoppen 27,99 €

Mit kleinen Holzkisten, in denen Sie zum Beispiel kleine Blumenvasen arrangieren können, bringen Sie einen stilvollen, natürlichen Look auf Ihre Tische.

Affiliate Link Holzkasten / rechteckig / Mangoholz Jetzt shoppen 9,99 €

Locker gebundene Blumensträuße passen super zur natürlichen Tischdeko Ihrer Hochzeit. Besonders schön machen sich in diesem Zusammenhang alte Emaillekannen als Blumenvasen.

Auf üppige Kerzenständer sollten Sie bei einer rustikalen Tischdeko lieber verzichten. Leuchten Sie Ihre Hochzeit lieber mit dicken Stumpenkerzen in Windlichtern aus, oder verteilen Sie dekorative Laternen auf den Tischen. Ganz einfach und dennoch sehr schön sehen unterschiedlich große Stumpenkerzen auf einer Holzscheibe aus.

Affiliate Link Laterne / schwarzes Eisen Jetzt shoppen 17,99 €

Jahreszeiten

Wer nicht in der Hochzeitenhochsaison im Sommer heiratet, kann sich auch die jeweilige Jahreszeit zum Deko-Motto nehmen. Kräftige Herbsttöne und passende Dekoelemente aus der Natur können Sie wunderbar in eine herrliche Tischdeko Ihrer Hochzeit integrieren. Leuchtendes Orange, Rot als Farbe der Liebe und sattes Grün bieten Ihnen eine große Bandbreite an Designmöglichkeiten. Das Beste: Sie können eine Herbsthochzeit sowohl elegant als auch rustikal gestalten – je nachdem, ob Sie die Herbsttöne beispielsweise mit Holzelementen oder edlen Kristallvasen und -Kerzenständern kombinieren.

Affiliate Link Kristallgläser / 6 Stück Jetzt shoppen 7,99 €

Besonders elegant und clean wirkt hingegen eine Winterhochzeit, die ganz in Weiß mit viel Kristall, weißem Porzellan, Silber und höchstens ein paar wenigen hellblauen Highlights gestaltet wird. Nicht umsonst wird es Sie an den Film "Die Eisprinzessin" erinnern. Wir träumen bei dem Gedanken direkt von Eisskulpturen und einer glitzernden Tiara. Ebenso glitzernd und glänzend darf es dann auch bei Ihrer Tischdeko aussehen. Silbernes Besteck, silberne Kerzenständer, dazu ein paar edle Kristallvasen und -Gläser. Blumen mit weißen Blüten, etwa weiße Schnee-Christrosen oder echter Schneeball Roseum sehen wunderschön aus und ergänzen die Tischdeko Ihrer Hochzeit perfekt.

Tipps für eine gelungene Tischdeko bei einer Hochzeit

Weniger ist mehr? Nicht unbedingt. Dennoch gilt: Auch, wenn Sie eine opulente Hochzeit mit großen Blumenbouquets und Co. feiern wollen, lassen Sie Ihren Gästen genügend Platz auf dem Tisch. Zu überladen sollten die Dekoration nicht sein.

Nehmen Sie Ihren Gästen nicht die Sicht: Hohe Kerzenständer und Vasen mit langstiligen Blumen sollten so platziert werden, dass sich die Leute noch in die Augen schauen und gut unterhalten können.

Skizzen oder Bilder aus dem Internet zur Planung heranziehen: Wenn Sie eine erste (grobe) Ahnung haben, wie Sie die Tischdeko Ihrer Hochzeit gestalten wollen, halten Sie diese in Skizzen fest und suchen Sie sich eventuell passende Beispiele im Internet, die Sie sich abspeichern oder sogar ausdrucken können. Das hilft Ihnen besonders, wenn Sie sich zum Beispiel unsicher sind, ob Ihre favorisierten Blumen auch mit dem gewünschten Kerzenarrangement zusammenpassen.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst auf Gala.de

