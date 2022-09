König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen das britische Parlament. Anschließend fliegen sie nach Edinburgh, wo es eine Trauer-Prozession und einen Gottesdienst geben wird. Die Nachrichten zum Tod von Queen Elizabeth II. im stern-Liveblog.

Beim Gedenken an die britische Königin Elizabeth II. steht am Montag noch einmal Edinburgh im Fokus. Der neue König Charles III. und seine Frau Camilla nahmen am Morgen zunächst Beileidsbekundungen im britischen Parlament in London entgegen. Anschließend fliegen sie in die schottische Hauptstadt, wo es einen Trauerzug geben wird.

Die für den Nachmittag geplante Prozession in Edinburgh mit dem Sarg der gestorbenen Königin führt von der königlichen Residenz Palace of Holyroodhouse zur St.-Giles-Kathedrale. Britischen Medien zufolge sollen Charles und weitere Mitglieder des Königshauses den Weg zu Fuß zurücklegen. Die Royals nehmen dann an einem Gottesdienst teil. Anschließend haben die Schotten für 24 Stunden die Möglichkeit, in der Kirche von der Queen Abschied zu nehmen.

Lesen Sie alle Ereignisse des Tages im stern-Liveblog.

Tod von Queen Elizabeth II. Kapitel König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen das britische Parlament und nehmen Beileidsbekundungen entgegen Dankgottesdienst mit König Charles III., seiner Frau Camilla und weiteren Royals In einer Prozession wird der Sarg der Queen am Nachmittag von Holyrood Palace zur St.Giles-Kathedrale in Edinburgh gebracht Beerdigung der Queen: Staatsgäste sollen nicht im Privatjet anreisen, sondern in Linienflügen und Bussen Julia Mäurer König Charles III. und seine Frau Königin Camilla wollen zwar vorerst in ihrer langjährigen Residenz Clarence House wohnen bleiben, die Social-Media-Accounts von Clarence House werden sie jedoch nicht weiter nutzen. Sowohl bei Twitter als auch bei Instagram findet sich folgender Hinweis: "Dieser Account wird nicht mehr aktualisiert. Bitte folgen Sie @theroyalfamily für aktuelle Informationen über Seine Majestät König Charles III. und Ihre Majestät die Königsgemahlin. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Julia Mäurer Nach ihrem kurzen Besuch verlassen König Charles III. und Camilla das Parlament wieder. Per Staatskarosse werden sie nun zum Royal Air Force Stützpunkt Northolt gefahren. Von dort geht es für sie mit dem Flugzeug nach Edinburgh, wo im Laufe des Tages eine Trauerprozession und ein Gottesdienst stattfinden werden. Der Sarg von Queen Elizabeth II. wird von Holyrood Palace in die St.-Giles-Kathedrale überführt. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Julia Mäurer Der Sprecher des Unterhauses, Sir Lindsay Hoyle, spricht im Namen aller Abgeordneten sein Beileid aus. Anschließend hält König Charles III. eine Rede und bedankt sich. Die Nationalhymne wird gespielt. Ben Stansall/AFP Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Julia Mäurer König Charles III. und seine Frau Camilla haben auf Thronstühlen im Parlament Platz genommen und nehmen die Beileidsbekundungen der anwesenden Abgeordneten entgegen. Als erster spricht Lord Speaker Lord McFall of Alcluith. Er würdigt die verstorbene Queen als "eine Führerin und eine Dienerin des Volkes". Ben Stansall/AFP Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen das britische Parlament und nehmen Beileidsbekundungen entgegen Julia Mäurer König Charles III. und seine Frau Königin Camilla bleiben vorerst in ihrer langjährigen Residenz Clarence House wohnen. Grund: Im Buckingham Palace würden derzeit noch größere Renovierungsarbeiten vorgenommen, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag. Charles war als Thronfolger 2003 in das 1825 erbaute Clarence House eingezogen, das Teil des königlichen St. James Palace ist. Das Paar liebt das Gebäude Berichten zufolge sehr und hatte es nach dem Einzug nach seinen Wünschen umgestalten lassen. Wann die 2020 begonnenen Bauarbeiten am Buckingham Palace abgeschlossen sein werden, ist noch unklar. Der Palast im Stadtbezirk City of Westminster ist die offizielle Residenz britischer Monarchen. Das riesige Gebäude, eine der wichtigsten Touristenattraktionen Londons, verfügt über 775 Zimmer, darunter 19 Staatsräume, 52 Schlafzimmer für die königliche Familie und Gäste, sowie 78 Badezimmer und 92 Büros. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Julia Mäurer Die neuseeländische Regierung hat nach dem Tod von Königin Elizabeth II. den 26. September zum einmaligen Feiertag erklärt. Genau eine Woche nach dem Staatsbegräbnis der Queen will der Pazifikstaat damit der Monarchin gedenken. In der Kathedrale der Hauptstadt Wellington werde ein Gottesdienst stattfinden, der auch im Fernsehen übertragen werde, kündigte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag an. Neuseeland ist Teil des Commonwealth. Einen Tag nach den Proklamationszeremonien in London war Charles III. am Sonntag auch in Neuseeland offiziell zum neuen Staatsoberhaupt ernannt worden. Seit Jahren gibt es - wie auch in anderen Commonwealth-Staaten - Debatten darüber, ob das Land eine Republik werden soll. Zu Spekulationen, dass die Diskussionen nun neu entflammen könnten, sagte Ardern: "Ich glaube, dass Neuseeland mit der Zeit in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch zu meinen Lebzeiten passieren." Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Julia Mäurer Queen-Enkel Prinz Harry hat seine gestorbene Großmutter Elizabeth II. als "Kompass" und Vorbild für Dienst und Pflichterfüllung gewürdigt. "Sie wurde weltweit bewundert und respektiert. Ihre unerschütterliche Anmut und Würde blieben ihr ganzes Leben lang über und sind jetzt ihr ewiges Vermächtnis", schrieb Harry in einer Mitteilung, die am Montag auf der Seite seiner Stiftung Archewell veröffentlicht wurde. Der endgültige Abschied mache ihn traurig, schrieb Harry direkt an seine "Granny" (Oma) gerichtet. Gleichzeitig sei er dankbar für ihre Begegnungen - "von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit Dir über das erste Treffen mit Dir als meiner Oberbefehlshaberin bis zum ersten Moment, als Du meine wundervolle Frau trafst und Deine geliebten Urenkel umarmtest." Harry betonte: "Ich schätze diese Zeiten, die ich mit Dir geteilt habe und all die anderen besonderen Momente dazwischen." Der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, endete seine Botschaft mit: "Danke für Deine Hingabe an den Dienst. Danke für Deine fundierte Beratung. Danke für dein ansteckendes Lächeln. Auch wir lächeln, weil wir wissen, dass Du und Opa jetzt wieder in Frieden vereint seid." Queen-Ehemann Prinz Philip war im April 2021 im Alter von 99 Jahren gestorben.

Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Julia Mäurer Am Nachmittag wird der Sarg der Queen in einer Prozession zur St. Giles-Kathedrale in Edinburgh geleitet. Ein Gottesdienst mit Mitgliedern der königlichen Familie ist für 16 Uhr deutscher Zeit geplant. Am Abend hält die königliche Familie eine Totenwache für Elizabeth II. ab. Die Schottinnen und Schotten können bis Dienstag am Sarg Abschied nehmen. Danach soll er in Begleitung von Prinzessin Anne nach London geflogen und in den Buckingham Palast gebracht werden. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Julia Mäurer König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen heute Vormittag das britische Parlament, anschließend fliegen sie nach Edinburgh, wo im Holyrood Palace eine traditionelle Schlüsselübergabe abgehalten wird. Die Zeremonie markiert traditionell den Beginn der Holyrood Week. Die Queen hatte zuletzt im Juni an dieser Zeremonie teilgenommen, bei der der Schlüssel symbolisch in Empfang genommen und wieder an die Stadt zurückgegeben wird. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Dankgottesdienst mit König Charles III., seiner Frau Camilla und weiteren Royals In einer Prozession wird der Sarg der Queen am Nachmittag von Holyrood Palace zur St.Giles-Kathedrale in Edinburgh gebracht Julia Mäurer US-Präsident Joe Biden will gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill am Staatsbegräbnis für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. teilnehmen. Biden habe eine entsprechende Einladung am Sonntag offiziell angenommen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die First Lady werde den Präsidenten begleiten. Das Staatsbegräbnis findet am 19. September in London statt. Es werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet, darunter mehrere europäische Königinnen und Könige. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Gerrit-Freya Klebe Die Corgis der Queen: Das wird ihr neues Zuhause

Ihre Hunde lagen Queen Elizabeth II. sehr am Herzen. So verwundert es nicht, dass sie auch Vorkehrungen für nach ihrem Tod getroffen hat. Wie das Magazin "

Prinz Andrew war es auch, der mit seinen Töchtern Beatrice und Eugenie die Welpen für die Queen ausgesucht und ihr geschenkt hatte. Ihre Hunde lagen Queen Elizabeth II. sehr am Herzen. So verwundert es nicht, dass sie auch Vorkehrungen für nach ihrem Tod getroffen hat. Wie das Magazin " Harper's Bazaar " berichtet, sollen ihre Corgis bei Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson unterkommen im Royal Lodge in Windsor.Prinz Andrew war es auch, der mit seinen Töchtern Beatrice und Eugenie die Welpen für die Queen ausgesucht und ihr geschenkt hatte. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Beerdigung der Queen: Staatsgäste sollen nicht im Privatjet anreisen, sondern in Linienflügen und Bussen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software