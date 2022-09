Die neuseeländische Regierung hat nach dem Tod von Königin Elizabeth II. den 26. September zum einmaligen Feiertag erklärt. Genau eine Woche nach dem Staatsbegräbnis der Queen will der Pazifikstaat damit der Monarchin gedenken. In der Kathedrale der Hauptstadt Wellington werde ein Gottesdienst stattfinden, der auch im Fernsehen übertragen werde, kündigte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag an.

Neuseeland ist Teil des Commonwealth. Einen Tag nach den Proklamationszeremonien in London war Charles III. am Sonntag auch in Neuseeland offiziell zum neuen Staatsoberhaupt ernannt worden.

Seit Jahren gibt es - wie auch in anderen Commonwealth-Staaten - Debatten darüber, ob das Land eine Republik werden soll. Zu Spekulationen, dass die Diskussionen nun neu entflammen könnten, sagte Ardern: "Ich glaube, dass Neuseeland mit der Zeit in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch zu meinen Lebzeiten passieren."