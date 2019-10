Dass Alphonso Williams schwer krank war, war bekannt - nun ist der DSDS-Sieger von 2017 seinem Krebs-Leiden erlegen. Auf Instagram veröffentlichte Alphonso Williams' Familie die traurige Nachricht: "Unser geliebter Alphonso ist unter ärztlicher Aufsicht und dem Beisein seiner Familie und Freunde verstorben", heißt es in der Nachricht auf Instagram. "Uns fehlen die Worte... Wir können nicht beschreiben was wir gerade fühlen und hoffen immer noch, dass wir nur träumen." Williams sei ein liebender, warmherziger sowie fürsorglicher Ehemann und Familienvater gewesen. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

Auch viele Freunde und prominente Wegbegleiter nehmen Abschied von dem Soul-Sänger. "Letztes Jahr haben wir zur gleichen Zeit gelacht und gefeiert", schreibt Natascha Ochsenknecht (55) unter ein Foto der beiden. "Du warst eine tolle Persönlichkeit und hast den Raum zum Strahlen gebracht. (...) Ich wünsche Dir eine gute Reise und bitte bring den Himmel zum Glitzern." Fans war Alphonso Williams aufgrund seiner schrillen Outfits auch unter dem Künstlernamen "Mr. Bling Bling" bekannt.

2018 hatte Williams an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" teilgenommen. Bei den Dreharbeiten hatte er die Reality-TV-Darstellerin Silvia Wollny kennengelernt. "Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte packen soll", schreibt die 54-Jährige auf Instagram. "Deiner Familie wünschen wir ganz viel Kraft. Ruhe in Frieden."

Auch Musiker Pat Wind kannte Williams persönlich und nimmt Abschied: "Mit dir haben wir einen großen Musiker, einen Freund & eine große und lebensfrohe Seele verloren. Du hinterlässt eine unbeschreiblich große Lücke in den Herzen all jener, die dich kennen und lieben gelernt haben. (...) Ich wünsche deiner Familie, deinen Fans & deinen Freunden alle Kraft der Welt in dieser schweren Zeit, mein Mitgefühl und ein Licht, das Ihnen den Weg weist in dieser dunklen Zeit."