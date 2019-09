Er hatte sie alle vor der Kamera - die Schönsten des Laufstegs ebenso wie internationale Showstars oder britische Royals. Nun ist Peter Lindbergh tot. Wie seine Familie auf Instagram bestätigte, starb der deutsche Fotograf und Filmemacher am Dienstag im Alter von 74 Jahren. Erst kürzlich hatte Lindbergh noch die Porträts für das September-Cover der britischen Vogue fotografiert. Frauen, die die Welt verändert haben, ausgesucht von der britischen Herzogin Meghan unter dem Titel "Forces of Change". Lindbergh selbst stand ebenfalls für einen Wandel in der Modewelt - seine super naturalistischen Schwarzweißfotos läuteten in den 80er und 90er-Jahren die Ära der Supermodels ein. Die Aufnahmen von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington oder Nadja Auermann wurden zu Ikonen der Modefotografie. Von den Frauen, die sein Leben geprägt haben erzählte Lindbergh auch in dem Dokumentarfilm "Women's Stories", der im Februar bei den Filmfestspielen in Berlin Premiere feierte. Das Schöne und die Kunst seien für ihn immer ein Highlight gewesen, sagte Lindbergh damals. Zum ganzen Starrummel fiel ihm nur ein Wort ein: "Langweilig."