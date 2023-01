Sie sind beliebt, zeitlos, modisch: Trenchcoats. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen – von klassisch-schick bis extravagant und gewagt. Seit Jahrzehnten begleiten Trenchcoats Modebewusste auf ihrem Weg. Und auch in diesem Jahr kommen Sie nicht am Trenchcoat-Trend vorbei.

Fast jede:r kennt ihn, viele haben ihn, andere wollen ihn: den Trenchcoat. Detektive, Journalist:innen, Ermittler:innen – in Filmen feiert der lange Mantel bereits seit Jahrzehnten seinen großen Auftritt. Und seit wir denken können, ist er auch im realen Leben ein wärmendes Must-have. Er lässt sich schnell überwerfen und sorgt für begeisterte Blicke. Die Geschichte des Trenchcoats geht zurück bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Den Anfang machte Thomas Burberry, dessen Nachname heute mindestens genauso bekannt ist wie sein Trenchcoat. Zunächst diente die Jacke als Regenmantel für die britische Armee im ersten Weltkrieg – "trench" ist die englische Bezeichnung für Schützengraben. Heute wärmt er Menschen in wesentlich angenehmerer Atmosphäre.

Mittlerweile dient der Trenchcoat für den Weg ins Büro, in den Club, ins Café, und, und, und. Er zaubert selbst aus dem schlabbrigsten Outfit einen schicken Hingucker. Egal in welcher Farbe, aus welchem Stoff oder welchem Schnitt – es gibt immer den passenden Trenchcoat für jedes Outfit, jede Figur und jedem Anlass. In folgender Übersicht finden Sie vier Ausführungen, die in jeden Kleiderschrank gehören.

1. Trenchcoat-Trend 2023: Der Klassiker

Dieser Trenchcoat geht immer. Der lange Mantel ist klassischerweise beige und gerade geschnitten. Ein Gürtel am Bauch betont die Taille. Er kann kleine Menschen größer wirken lassen und macht optisch schlanker. Tipp für kleinere Träger:innen: Der perfekte Mantel endet entweder eine Handbreit über oder unter dem Knie. Ansonsten lässt Sie der Mantel noch kleiner aussehen. Die auffälligen schwarzen Knöpfe gehören zum Klassiker dazu. Der Trenchcoat eignet sich hervorragend als Übergangsjacke im Frühling oder Herbst. Aber auch an milden Sommertagen kommt der klassische Trenchcoat gut an. Er sollte also zum Inventar eines jeden Kleiderschranks gehören.

2. Trenchcoat-Trend 2023: Der Oversize-Trenchcoat

Der Oversize-Look liegt im Trend. Egal ob Oversized-Hosen, -Pullover, -Kleider, -T-Shirts: Übergroße Kleidung ist ein absolutes Must-have. Bereits in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren war jedem modebewussten Menschen der Oversize-Look wichtig. Nach einer jahrzehntelangen Pause, geprägt von enger Kleidung wie Skinny-Jeans, kommt der Look nun zurück. Und der zeigt sich natürlich auch bei den Trenchcoats. Weite Ärmel, breite Schultern – unter die Oversize-Trenchcoats passen dicke Hoodies und Wollpullover. Das macht den weiten Mantel tauglich für den Winter. Ansonsten lässt er sich super im Frühling, Sommer und Herbst tragen.

3. Trenchcoat-Trend 2023: Leder

Vielleicht denken Sie bei Leder-Trenchcoats sofort an "Matrix", doch mittlerweile hat der Mantel nicht nur auf der Leinwand seinen Hollywood-Moment. Auch auf dem Weg zum Club oder in Alltagssituationen hat das Kleidungsstück einen Oscar verdient und zieht die Blicke jeder Menge Zuschauer an. Wer also Lust auf den coolen Agenten-Look hat, liegt mit dem Leder-Trenchcoat genau richtig. Es gibt ihn aus echtem Leder – der ist dann besonders warm – oder aus Kunstleder, teilweise gefüttert. So begleitet Sie der coole Trench auch durch kalte Wintertage.

4. Trenchcoat-Trend 2023: Lack

Dieser Look ist was für Mutige. Mit dem Lack-Trenchcoat ziehen Sie jeden Blick auf sich. Mit dem Glanz stechen Sie aus der Masse. Und andere Outfits verblassen neben Ihrem gewagten Outdoor-Look. Außerdem ist der Mantel besonders pflegeleicht: Flecken lassen sich einfach abwischen. Den glänzenden Trenchcoat gibt es zudem in vielen verschiedenen Farben. Auffallen garantiert!

Klassisch, oversized oder Lack und Leder – für jeden Moment und jeden Kleidungstyp gibt es den passenden Trenchcoat. Und es muss nicht unbedingt der Burberry-Mantel sein. Den stylischen Trenchcoat finden Sie beinahe in jedem Laden und Onlineshop in unterschiedlichen Preisklassen.

Quelle: "Burberry"

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.