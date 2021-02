Lang oder kurz? Mittelscheitel oder Seite? Gestuft oder auf einer Länge? Wir verraten die Trendfrisuren 2021 – und haben außerdem Styling-Tipps parat.

Das Jahr 2021 startete im Lockdown, frisurentechnisch konnte sich bei den meisten also nur wenig tun. Doch die Öffnung der Friseure steht kurz bevor – und dann bietet es sich doch prima an, die Trendfrisuren 2021 auszutesten. Die sind nämlich ganz besonders frisch, modern und lässig.

Kinn-, Hacked und Gelly Bob

Der Bob begleitet uns schon seit einiger Zeit durch die Trendfrisuren. Und auch 2021 bleibt er uns treu – wenn auch in anderer Form als in den vergangenen Jahren. Angesagt ist aktuell vor allem der Kinnbob, der immer elegant und zeitlos wirkt, aber auch toll zu stylen ist: Man kann ihn zum Zopf oder Dutt binden, glatt oder gelockt oder gewellt tragen. Auch farbtechnisch ist alles möglich: ob einfarbig, gesträhnt oder mit Highlights. Auch beim Scheitel kann man variabel sein: Mittel- oder Seitenscheitel sind bei diesem Frisurentrend möglich. Besonders angesagt ist es, wenn die Haare auf eine Länge geschnitten werden, also wie abgehackt. Das nennt man den Hacked Bob.

Lucy Boynton trägt den Hacked Bob © Birdie Thompson / Picture Alliance

Tipp: Wer ganz besonders im Trend liegen möchte, kann sich den Bob zum sogenannten Gelly Bob stylen: Dafür einfach die Haare mit einem geeigneten Gel und einem Kamm oder den Fingern nach hinten streichen. Anders als beim Sleek-Look darf und sollte das Ganze aber weniger perfekt sein, sondern bewusst etwas zerzauster. Das wirkt besonders lässig und cool.

Choppy Cut

Den Hang zu lässigen Schnitten zeigt die nächste Trendfrisur 2021: der Choppy Cut. Er besticht durch eine fransige Optik und viele Stufen. Das sorgt natürlich für einen wilden, lässigen Look, der wenig steif und perfekt, dafür aber immer cool wirkt. Der Look passt natürlich zu verschiedenen Längen.

Rosie Alice Huntington-Whiteley trägt den Choppy Cut © Zabulon Laurent/ABACA / Picture Alliance

Und noch ein Vorteil: Der Schnitt lässt sich ganz einfach stylen: Entweder man fixiert die verschiedenen Stufen durch Schaumfestiger oder Haarspray. Oder man sorgt mit wilden Wellen oder ausgekämmten Locken für noch mehr Coolness in der Frisur. Am besten eignet sich ein Lockenstab mit nicht zu kleinem Durchmesser oder ein Glätteisen.

Pixie Cut

Man merkt es natürlich: Die Trendfrisuren 2021 sind cool und lässig. Und so auch der nächste Trend: der Pixie Cut. Die Kurzhaarfrisur ist, wie die anderen Frisurentrends in diesem Jahr, ebenfalls äußerst wandelbar. Man kann sie raspelkurz tragen oder mit längerem Deckhaar wild und wuschelig. Die Trendfrisur ist aber auch mit glattem, etwas längerem Deckhaar möglich – was sie etwas eleganter macht.

Cardi B trägt den Pixie Cut © Image Press Agency / Picture Alliance

Der Vorteil dieser Frisur: Der Pixie eignet er sich für alle Gesichtsformen. Aber: Er muss natürlich regelmäßiger nachgeschnitten werden als eine Langhaar-Frisur. Ein stufiger Pixie Cut mit etwas Länge lässt sich übrigens gut mit einer Rundbürste stylen, die ein wenig Volumen reinbringt.

Curtain Bangs

Wer mit kurzen oder halblangen Haaren nicht so viel anfangen kann, der kann sich neben dem Choppy Cut aber auch an einem anderen Frisurentrend ausprobieren: Curtain Bangs. Hier wird der Pony gescheitelt und fällt an beiden Seiten an der Stirn herunter, wie ein Vorhang eben.

Heidi Klum trägt die Curtain Bangs © Picture Alliance

Toll daran: Er umrahmt das Gesicht und wirkt wie ein natürlicher Weichzeichner. Und er steht mehr Gesichtsformen als ein gerade geschnittener Pony, kann außerdem bei verschiedenen Haarlängen getragen werden. Und: Er muss nicht so oft nachgeschnitten werden. Stylen kann man diese Frisur toll mit Wellen, die man etwa mit einem Glätteisen stylen kann.

Trend-Haarfarben 2021

Wer nicht nur mit dem Schnitt, sondern auch der Haarfarbe im Trend liegen möchte, sollte eine dieser Trendfarben und Färbemethoden testen:

Golden Brown : ein heller, frischer Braunton, mit leichten Highlights.

Cold Blond : ein moderner Blondton, der ebenfalls frisch und vor allem cool wirkt.

Dipped Tips : Bei dieser Technik werden nur die Spitzen gefärbt, so, als hätte man sie in einen Farbtopf gehalten.

Balayage/Painting: Bei dieser Technik werden sanfte Highlights frei Hand in das Haar gemalt.

Beide Techniken wirken frisch, wild und lässig – also genau passend zum Tenor der Trendfrisuren 2021.

