Sehen Sie im Video: Trennungsvideo – Ex-Premier-League-Profi Greg Halford feuert die Sachen seiner Ex aus dem Fenster.





Halford ließ seiner Wut über seine Ex-Freundin freien Lauf und ein Video davon ging jetzt auf Twitter viral.

Worum es bei dem Wutausbruch ging, schreibt er zu dem Video: „Es hat viel, viel zu lange gedauert, aber ich habe endlich die Sachen der betrügerischen **** Ex ausgeräumt."

Halford wirft demnach nicht nur Dinge, die seiner Ex-Freundin gehörten aus dem Fenster, er wirft ihr auch vor, ihn betrogen zu haben.

Fast 5 Millionen Mal wurde das Video auf seiner Twitterseite allein angesehen. Viele Nutzer waren von der Aktion des Fußballers irritiert: Denn das verbliebene Hab und Gut, das auf dem Rasen vor seinem Haus landete, scheint aus lauter Schuhkartons zu bestehen, darunter mindestens drei der Marke "Adidas Yeezy 350". Doch die Kartons scheinen allesamt leer zu sein.

Ebenfalls für Verwirrung sorgt ein Kinder-BMX-Fahrrad, das am Rand der Aufnahme zu erkennen ist. Nicht klar ist, ob es ebenfalls den Weg der Kartons genommen hat.

Halford spielte in seiner aktiven Zeit in der Premier League für die Wolves, Sunderland und Reading.

