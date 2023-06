König Charles ist für seine Naturliebe bekannt. Seinem Beispiel folgend soll im Vereinigten Königreich nun ein Umweltprogramm starten - und das ganze Land ist aufgerufen, mitzumachen.

König Charles III. liebt bekanntlich die Natur, und seine Untertanen sollen seinem Vorbild nun folgen. Die Menschen im Vereinigten Königreich sollen Obst und Gemüse in vogel- und insektenfreundlichen Gärten anpflanzen. Die Vision des Monarchen sei es, die Natur zu schätzen und nachhaltig zu leben, hieß es zum Auftakt eines neuen, auf drei Jahre angelegten Umweltprogramms.

Alle Menschen in Großbritannien seien aufgerufen, in Gärten, auf Balkonen und in Grünflächen einen Platz für die Natur zu schaffen. Zum Start erhält "Coronation Gardens For Food And Nature" (Deutsch: Krönungsgärten für Lebensmittel und Natur) knapp 250.000 Pfund (rund 290.000 Euro) aus dem staatlichen Lotteriefonds.

Charles: Ein leidenschaftlicher Gärtner

Der am 6. Mai gekrönte König ist für seine Naturliebe bekannt. Charles gilt als leidenschaftlicher Gärtner, der sich für den ökologischen Landbau und die Förderung der Artenvielfalt ebenso einsetzt wie für den Kampf gegen den Klimawandel.

Die Teilnehmer des Projekts sollen ermutigt werden, gesunde Lebensmittel anzubauen: je nach Platz Kräuter und Salate bis hin zu Gemüse und Obstbäumen. Gepflanzt werden sollen nach Möglichkeit bestäubungsfreundliche Blüten, zudem sollten Wasserspiele geschaffen werden. Ein Stapel Holzscheite könne Schutz für Wildtiere wie Igel schaffen, hieß es. Auf Chemikalien und Torf solle verzichtet werden.

"Die Wiederherstellung der Natur und die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Gemeinschaften waren noch nie so wichtig", sagte der Chef der Organisation The Wildlife Trusts, Craig Bennett.