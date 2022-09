von Mareike Fangmann Düfte, die nicht gezielt auf ein Geschlecht ausgerichtet sind: Unisex-Parfum ist für jede:n gemacht. Wir haben Infos zu den typischen Duftnoten und verraten, welche Düfte sich auch zum Verschenken prima eignen.

Natürlich hat Parfum kein Geschlecht. Dennoch gibt es Duftnoten, die eher mit Männern verbunden werden und Duftnoten, die oftmals als "feminin" gelten. Unisex-Parfum löst diese Grenzen auf und richtet sich an Sie und Ihn gleichermaßen. Welche Noten bei diesen Düften vorherrschen und welche sich prima zum Verschenken eignen, verraten wir hier.

Unisex-Parfum: Diese Duftnoten sind typisch für geschlechtsneutrale Düfte

Weder zu würzig und holzig – denn das gilt gemeinhin als "männlich" – noch zu blumig, fruchtig oder pudrig – denn das verbinden viele mit einem Frauenduft: Unisex-Parfum besticht mit Duftnoten, die verschiedene Nuancen vereinen. Dabei ist es meist aufregend, aber nicht zu dominant oder extrem. Manchmal sind es auch Moleküldüfte, die einen vergleichsweise neutralen und nicht zu aufdringlichen Charakter haben und sich auf der Haut unterschiedlich entfalten.

Unisex-Parfum: Diese Düfte liegen besonders im Trend

"Le Joker" von Art de Parfum

Affiliate Link Art de Parfum Le Joker Extrait de Parfum Unisex Parfum Jetzt shoppen 129,00 € 129,00 €

"Le Joker" von Art de Parfum ist wegen seiner spannenden Duftkombinationen sowohl für Männer als auch Frauen ideal: Es ist ein kontrastreiches Unisex-Parfum, das weiße, puderige Noten und Meersalz mit rauchige Zigarettennoten und einer Mischung aus Pfeffer kombiniert. Zudem wurde Timur-Pfeffer verwendet, ein neuer Inhaltsstoff in der Parfümerie, der einen Zitroneneffekt mit Nuancen von Passionsfrucht versprüht. Das Parfum mixt Widersprüche zu einem spannenden Gesamtpaket.

"Palermo" von BMRVLS

Affiliate Link BMRVLS Palermo Eau de Parfum Jetzt shoppen 98,95 € 99,00 €

Wer aktuell Urlaubsfeeling gut gebrauchen kann, für den oder die ist "Palermo" von BMRVLS genau richtig: Süß und holzig kommt es daher und ist eine Hommage an die Hafenstadt auf Sizilien. Wer schon einmal in Palermo war, kennt vielleicht den Duft der handgearbeiteten traditionellen Süßigkeiten, die das Unisex-Parfum mit der Kopfnote aus Karamellkuchen und Vanilleschoten widerspiegelt. Die Herznote besteht aus floralen Noten und dezentem Anis, in der Basis sind Amber und Sandelholz zu riechen. Der Duft eignet sich auch hervorragend als Geschenk, weil er gute Laune versprüht und viele Geschmäcker vereint.

"Untitled" von Maison Margiela

Affiliate Link -24% Maison Margiela Untitled Eau de Parfum Jetzt shoppen 101,95 € 135,00 €

"Untitled" von Maison Margiela gilt als beliebtes Unisex-Parfum. Es ist bestimmt durch den Kontrast zwischen grünen Noten von ätherischem Galbanum-Öl und Buchsbaum-Akkord und einer Mischung aus weißem Moschus und Weihrauch. Dennoch ist es ein harmonischer, aber sehr raffinierter Duft. Er widersetzt sich den Konventionen und ist damit genau richtig für alle, die auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Parfum sind.

"Need_U" von Laboratorio Olfattivo

Affiliate Link Laboratorio Olfattivo Need_U Eau de Parfum Jetzt shoppen 49,00 € 49,00 €

"Need_U" von Laboratorio Olfattivo ist ein verführerischer Duft, der Noten von Zitrone und rosa Pfeffer mit Hedione HC, das einen reinen Jasminduft erzeugt, vereint. Dazu gesellen sich Duftnoten von weißen Blüten, weißem Moschus sowie von Molekülen wie Ambroxan. Ein Unisex-Parfum, das sich auch ideal zum Verschenken an seine Liebsten eignet.

"Flora Mortis" von AllSaints

Affiliate Link -23% ALLSAINTS Flora Mortis Eau de Parfum Jetzt shoppen 52,95 € 69,00 €

"Flora Mortis" von Allsaints ist ein holzig-floraler Duft. Die herbe Kopfnote aus schwarzem Pfeffer verbindet sich mit einem blumigen Herz aus Duftnoten rauchiger Orchidee. Die holzige Basis aus Amberholz rundet das Spektrum ab. Das Unisex-Parfum hat somit sinnliche und dennoch kontrastreiche Spuren und ist für viele Träger:innen geeignet.

Wie bei allen Parfums ist es am übrigens besten, wenn Sie es auf die Haut auftragen. Auf Pulsstellen wie beispielsweise dem Handgelenk oder Hals halten Düfte am längsten.

Noch ein Tipp: Mit Gutscheinen für Beauty und Gesundheit, etwa einem Gutschein von Flaconi, können Sie beim Einkaufen von Rabatten profitieren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.