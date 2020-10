Sehen Sie im Video: Mel Brooks spricht mit 94 Jahren erstmals in Polit-Video – das ist sein Wahl-Favorit.













Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Mel Brooks ("The Producers") ruft mit 94 Jahren in seinem ersten politischen Video zur Wahl des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden auf. Donald Trump würde "verdammt noch mal" nichts gegen das Coronavirus unternehmen. "So viele Menschen sind gestorben. Und wenn du tot bist, kannst du nicht viel machen", wettert Brooks in dem kurzen Videospot gegen den US-Präsidenten. Er würde Joe mögen, denn der würde Fakten und Wissenschaft mögen. In dem Video erscheinen auch Brooks' Sohn Max und ein Enkelsohn, mit Gesichtsmaske und durch eine Glasscheibe von dem Regisseur und Komiker getrennt. Wegen der Pandemie könne er nicht mit ihnen zusammenkommen, lamentiert der Hollywood-Veteran. Schriftsteller Max Brooks (48), aus der Ehe von Mel Brooks und der Schauspielerin Anne Bancroft, veröffentlichte den Clip am Mittwoch auf Twitter. Sein Vater sei nun 94, aber nie zuvor habe er ein politisches Video gemacht, schrieb er dazu. Der Spot wurde den dortigen Angaben zufolge in wenigen Stunden über 2,8 Millionen Mal angezeigt. Das Multitalent Brooks, Sohn jüdischer Einwanderer aus Danzig und Kiew, machte als Drehbuchschreiber, Schauspieler, Regisseur und Produzent Karriere. Bekannt ist das Comedy-Genie durch Filme wie "The Producers", "Der wilde wilde Westen", "Frankenstein Junior" und Robin Hood - Helden in Strumpfhosen".

