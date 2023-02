Sie habe einen Ortsnamen gesucht, der zu ihrem eigenen passe, erklärt die Hotelerbin. Auch die mythische Bedeutung von "Phoenix" gefalle ihr, so Hilton. "Ich glaube wirklich, dass Namen eine Macht haben."

US-Realitystar und Mutter Paris Hilton hat den Namen ihres Sohnes bekannt gegeben. "Er heißt Phoenix Barron Hilton Reum", sagte die 42-Jährige in ihrem Podcast "This is Paris".

Der Name sei ihr schon vor mehr als einem Jahrzehnt eingefallen, erklärte sie. Damals sei sie Ortsnamen durchgegangen, die zu ihrem eigenen Namen passen könnten. "Ich glaube wirklich, dass Namen eine Macht haben."

"Es ist so ein schöner Name, er ist so einzigartig", schwärmte die Hotelerbin. Phoenix stehe nicht nur für die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona sondern auch – nach dem mythischen Vogel, der aus seiner Asche neu aufersteht – für "Hoffnung, Wiedergeburt und Verwandlung".

Zweiter Vorname erinnert an Hiltons Großvater

Mit seinem zweiten Vornamen habe sie ihren Sohn nach ihrem Großvater Barron Hilton benannt, zu dem sie immer aufgeblickt habe.

Hilton und ihr Mann Carter Reum hatten im Januar bekannt gegeben, dass sie per Leihmutterschaft Eltern geworden sind. Mit dem Kind fühle ihr Leben sich so komplett an, schwärmt Hilton nun: "Ich liebe dieses Baby einfach so sehr."