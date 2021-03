Demi Lovato hat ihr Leben wieder im Griff. Foto: Al Diaz/TNS via ZUMA Wire/dpa

Die 28-jährige Popsängerin musste tief fallen, um «aufzuwachen». Sie blickt auf eine schwierige Zeit zurück und erzählt von ihrem Leben heute.

Die amerikanische Sängerin Demi Lovato sieht sich nach einer beinahe tödlichen Drogen-Überdosis heute als glücklicheren Menschen. «Ich fühle mich so gut», sagte der 28 Jahre alte Popstar dem US-Sender CBS über ihr Befinden zwei Jahre nach dem Vorfall.

«Ich fühle mehr Freude in meinem Leben als je zuvor, weil ich keinen Teil von mir zum Schweigen bringen oder vermindern will.» Im Grunde genommen habe sie 2018 an einer Überdosis «sterben müssen», um «aufzuwachen» - seither sei ihr Leben so viel besser. Dabei sei sie nicht enthaltsam, sondern «California sober»: Sie trinke gelegentlich Alkohol und rauche manchmal Marihuana.

«Leider kann niemand außer mir für meine Überdosis verantwortlich gemacht werden», sagte Lovato weiter. Heute habe sie alles unter Kontrolle, von ihren Finanzen bis hin zu dem, was sie esse. Das sei während ihrer Drogen- und Alkoholangängigkeit anders gewesen.

In einer mehrteiligen Dokumentationsreihe «Demi Lovato: Dancing with the Devil» bei Youtube spricht sie detailliert über ihre Sucht und deren Auswirkungen.