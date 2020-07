Sehen Sie im Video: Tiktoker ruft Amerika in seinem Song eindringlich zum Maskentragen auf: "Shut the fuck up and put on your mask".





Dieses Lied verbreitet sich momentan rasant im Netz.

Songwriter Tom McGovern hat eine wichtige Botschaft: In Corona-Zeiten soll jeder eine Maske tragen.

In den USA gibt es aktuell die meisten bestätigten Covid-19-Fälle der Welt.

Bereits mehr als 120.000 US-Amerikaner sind mit oder an dem Virus gestorben.

US-Präsident Donald Trump weigert sich trotzdem immer noch, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Viele seiner Anhänger nehmen sich dies zum Vorbild.

„Look at their numbers. Look at our numbers.“

„Shut the fuck up and put on your mask.“

If you say they’re killing people, you are dead, dead wrong. I really shouldn’t even have to write this song“

Das Lied wurde tausendfach geklickt und geteilt.

Möglicherweise haben nun auch Masken-Gegner einen Ohrwurm.

Tom McGovern schreibt auf Twitter:

„If you followed me today b/c of the mask song, HI! I'll deff be pumping out some more dumb songs - stay tuned.“