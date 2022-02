Sehen Sie im Video: 59-Jährige erfüllt sich Traum und lebt seit Jahren komplett autark im Wohnmobil.





















Beverly Brown aus Texas lebt ein minimalistisches Leben.





In ihrem Van „Jennifer Vaniston“ befindet sich nur das Nötigste an Kleidung, verstaut in zwei Schubladen und Kissen.





Anstatt eine Kissenfüllung hineinzulegen, bewahre ich dort alle meine Jacken auf. So habe ich ein bisschen zusätzlichen Platz. Es nimmt nicht viel Platz weg und es ist ein tolles Kissen.





Zwischen einer Nacht und zwei Wochen verbringt die Rentnerin an jedem Ort, bevor sie weiterreist.





Ob Brown dabei einsam ist?





Mit Dating-Apps plant sie ihre Route durch Amerika und verabredet sich unterwegs mit Gleichgesinnten.





Oft wenn ich auf einem Campingplatz bin, sind die Camper oft so freundlich und ich schließe Freundschaften.





Seit über einem Jahr führt Brown dieses unkonventionelle Leben und fühlt sich pudelwohl in ihrem kleinen Zuhause.





Ich komme hierher, schließe nachts die Tür ab und schlafe genauso friedlich und fühle mich genauso sicher, wie wenn ich in einem Haus wäre. Und der Vorteil eines Vans ist, dass ich immer auf den Vordersitz klettern und wegfahren kann.





Einen Ausblick, für den andere Menschen teure Strandhäuser kaufen, genießt sie völlig umsonst.





Ein anderes Leben kann sich die Rentnerin nicht mehr vorstellen.





Ich weiß nicht, wie lange ich vorhatte, ein Van-Life zu führen. Das war ein unglaubliches Abenteuer. Ich habe den Van nun schon seit ein paar Jahren. Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, wieder ein normales Auto zu fahren.

