von Anna Scheibe Wanderschuhe müssen einiges aushalten können. Um sie möglichst widerstandsfähig gegen äußere (Wetter-)Einflüsse zu machen, verarbeiten viele Produzenten Leder in der Herstellung. Es gibt aber auch Marken, die auf tierische Materialien verzichten.

Der Einsatz von Leder ist in vielerlei Hinsicht umstritten: Zum einen steht die Produktion oftmals mit großem Tierleid in Verbindung, zum anderen werden für die Herstellung sehr große Wassermengen verbraucht und (teils giftige) Chemikalien eingesetzt – was wiederum schlecht für die Umwelt ist. Es gibt zwar auch pflanzlich gegerbtes Bio-Leder, allerdings ist dieses aufgrund seiner natürlichen Verarbeitung unversiegelt, offenporig und somit auch wasserempfindlich. Dadurch eignet es sich weniger für die Herstellung von wetterfesten Wanderschuhen. Hier stellt sich die Frage, welche veganen Alternativen für Aktivitäten im Freien einsetzbar sind? Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf Marken vor, die passende Outdoor-Modelle in ihrem Sortiment haben, die keine tierische Materialien enthalten.

Diese Marken bieten vegane Wanderschuhe

Durch den Verzicht auf Leder sind vegane Schuhe nicht automatischer besser für die Umwelt, da auch hier bei der Herstellung von synthetischen Kunststoffen oftmals Erdöl zum Einsatz kommt. Aus diesem Grund ist es besser, auf Marken zu setzen, die recycelte Materialien verwenden. Dadurch fällt weniger Plastikmüll an. Darüber hinaus werden die Ressourcen geschont. Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf Marken vor, die vegane Wanderschuhe produzieren.

1. Vaude

Das deutsche Familienunternehmen ist für die Herstellung von Outdoor-Produkten bekannt. Was viele jedoch (noch) nicht wissen: Auch Vaude bietet inzwischen vegane Wanderschuhe in seinem Sortiment an, wie zum Beispiel das halbhohe Modell "Lavik Eco STX". Laut Hersteller sind die Outdoorschuhe für Wander- und Bergtouren geeignet, da sie atmungsaktiv, wasser- und winddicht zugleich sind. Um Ihre Füße während einer Tour vor Dreck und spitzen Steinen zu schützen, finden sich verstärkte Kappen im Zehen- und Fersenbereich. Die veganen Wanderschuhe setzen sich aus folgenden Materialien zusammen:

Obermaterial: 47 % biobasiert, 53 % recyceltes PET

Membran: PFC-freies Sympatex®

Futter: 100 % recyceltes Polyester

Außensohle: Vibram (Gummi)

2. Ekin

In einer zertifizierten Manufaktur in Portugal von Hand hergestellt wird der vegane Wanderschuh "Hiking Boot Pine" von Ekn Footwear. Für die Produktion kommt Kunstleder aus recycelten PET-Flaschen zum Einsatz, die Obermaterialien hingegen bestehen aus gewachster Bio-Baumwolle und recycelten Gummi – zudem kommen diese (nach Möglichkeit) aus der eigenen Region. Dafür ist das Modell mit alpinem Charakter jedoch nur wasserabweisend und nicht wasserdicht. Sprich, die Schuhe halten einem kurzen Regenschauer durchaus Stand, aber die Füße bei längeren Regenperioden nicht dauerhaft trocken. Die Vibram-Sohle soll trotzdem äußerst robust und langlebig sein.

3. Doghammer

Der deutsche Schuhhersteller Doghammer bietet nachhaltige Wanderschuhe zum Verkauf an – wie zum Beispiel das Modell "Guide Pro Vegan Madl flower", dessen Vibram-Sohle Gummi und recycelte Korkbestandteile enthält – so wie auch die Innnensohle, in der sich die schadstofffreie Kunststoffalternative zu PVC befindet: Ethylenvinylacetat (kurz EVA). Diese ist laut Hersteller nicht nur geruchsneutral, sondern kann einfach herausgenommen und somit auch gegen eine neue oder andere Sohle ausgetauscht werden. Die knöchelhohen Schuhe sind wasserfest und somit ein idealer Begleiter für lange Wanderungen.

4. Topo Athletic

Für Wanderungen geeignet sind auch die Schuhe von Topo Athletic: Ob "Trailventure 2 WP" oder "Ultraventure Pro" – alle Modelle eint, dass sie keine tierischen Materialien enthalten. Stattdessen setzt die Marke bei seinen veganen Wanderschuhen auf Gummi und Synthetik. Je nachdem, für welches Modell Sie sich interessieren, sollten Sie darauf achten, ob die Treter wasserdicht sind. Denn nicht jede Ausgabe besitzt diese Eigenschaft. Geneinsam haben sie jedoch alle, dass Topo Athletic bei all seinen Schuhen auf einen hohen Tragekomfort, einen sicheren Mittelfußbereich und einen niedrigen Fersenabfall beim Laufen achtet.

5. Magnum

Die veganen Wanderschuhe "Ultima 8.0 SZ WP" von Magnum wurden aus 100 Prozent recycelten Plastikflaschen hergestellt. Das macht sie zu einem nachhaltig produzierten Modell, das trotz seiner atmungsaktiven Membran wasserdicht ist. Dank YKK-Seitenreißverschluss soll das An- und Ausziehen problemlos möglich sein. Zu den weiteren Vorzügen dieser Marke zählt die strapazierfähige Laufsohle (mit EVA-Zwischensohle) sowie eine antibakterielle Innensohle. Die hohen Wanderschuhe sind aufgrund ihrer Eigenschaftenn besonders gut für kalte Herbst- und Wintertage geeignet, können aber auch im Frühljahr eingesetzt werden.

Quellen: PETA, Utopia

