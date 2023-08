von Axel Palm Ist nicht jedes Parfum vegan? Auf keinen Fall! Welche tierischen Produkte sich im Duftwasser befinden und welche Parfums für Männer darauf verzichten, klärt der Ratgeber.

Ein schweres, holziges Parfum vermag in der Nacht die Sinne zu betören – so lange, bis Sie wissen, was Sie da eigentlich riechen. Viele der schönsten Duftstoffe stammen von Tieren und in einigen Fällen müssen diese dafür sterben. Ob ein Parfum auf Inhaltsstoffe tierischer Herkunft verzichtet, ist gar nicht so leicht herauszufinden. Auf Nummer sicher gehen Sie bei Herstellern wie "The Body Shop", "The Broolyn Soap Company", "Korres" oder "Jean & Len" , die für ihre Parfums keine tierischen Produkte verwenden.

Diese Duftstoffe sind tierischen Ursprungs

Kniffeliger ist es herauszufinden, ob Ihr aktuelles Lieblingsparfum mit tierischen Inhaltsstoffen versetzt ist. Und das sind leider mehr als geglaubt:

Musk oder Moschus: Ist ein Duftstoff, der von Moschushirschen gewonnen wird. Die Tiere produzieren in ihren Drüsen einen stark duftenden Stoff, für dessen Gewinnung sie allerdings sterben müssen. Amber oder Ambra: Ist eine wachsartige Substanz, die im Verdauungssystem von Pottwalen entsteht. Sie schwimmt im Meer und kann an Stränden gefunden werden. Getrocknet versprüht Ambra einen angenehmen Duft. Honig und Bienenwachs: Kennt jeder und wird in Parfums gerne verwendet, um dem Duft eine süße Note zu verleihen. Neben Bienenwachs und Honig können auch andere Produkte wie Propolis (Bienenharz) und Gelee Royal (Futtersaft für Bienenköniginnen) in Parfums verwendet werden. Castoreum oder "Bibergeil": Castoreum ist eine Substanz, die aus den Analdrüsen von Bibern gewonnen wird. Sie wird vor allem in holzigen und ledrigen Düften verwendet. Die Biber müssen zur Gewinnung des Duftstoffes getötet werden. Zibet oder Civet: Zibet kommt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt: Moschus. Und wie beim Moschus ist auch beim Zibet ein Tier involviert und zwar die Zibetkatze aus deren Analdrüsen Zibet gewonnen wird. Der Duftstoff wird oft für warme und animalische Noten in Parfums verwendet – zum Leidwesen der Zibetkatze, für die die Gewinnung des Stoffes qualvoll ist. Hyraceum oder African Stone: Sind die versteinerten Ausscheidungen des Klippschliefers. Immerhin werden die Tiere für die Gewinnung des Duftstoffs nicht gequält, weil sich dieser leicht einsammeln lässt. Der Grund ist kurios: Klippschliefer sind wie Finch aus dem Film "American Pie" und suchen immer denselben Ort für ihr Geschäft auf.

Veganes Parfum: Sechs Düfte ohne tierischen Inhalt

Eine gute Nachricht vorweg: Die meisten dieser Duftstoffe können und werden heutzutage synthetisch hergestellt. Allerdings geben die Hersteller nicht an, ob das der Fall ist. Und auch ob die Kosmetika an Tieren getestet wurden oder nicht, bleibt meist ihr Geheimnis. Im Zweifel um Ihr Lieblingsparfüm müssen Sie daher den Hersteller des Parfums kontaktieren. Ansonsten greifen Sie zu einem der vorgestellten Düfte. Die sind garantiert ohne tierische Inhaltsstoffe.

Brooklyn Soap Company: The Woods

Kopfnoten: Mandarine, Bergamotte, Schwarzer Pfeffer

Mandarine, Bergamotte, Schwarzer Pfeffer Herznoten: Roter Pfeffer, Absinth, Muskat

Roter Pfeffer, Absinth, Muskat Basisnoten: Moschus, Weihrauch, Kaschmirholz

Männern mit Bart dürfte die Brooklyn Soap Company ein Begriff sein. Das deutsche Unternehmen ist vor allem für seine Bart- und Gesichtspflegeprodukte bekannt. Der Name ist übrigens durch die Wochenmärkte in Brooklyn inspiriert, auf denen Händler ihre natürlichen Pflegeprodukte verkaufen.

Das Unternehmen rühmt sich damit, besonders nachhaltig zu produzieren und unterhält eine eigene Bienenfarm. Keine Sorge: Im Duft "The Woods" sind keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten. Es handelt sich um einen holzig frischen Duft für Männer mit einem Parfumöl-Anteil von 15 Prozent.

Zur Erinnerung: Ab 15 Prozent darf sich ein Duft Parfum nennen, zwischen acht und 15 Prozent ist es ein Eau du Parfum, zwischen vier und acht ein Eau du Toilette und darunter ein Cologne. Von einer Essence de Parfum spricht man ab einem Duftölanteil von 20 Prozent.

Jean & Len: Highlands, Eau du Toilette

Kopfnoten: Bergamotte, Minze

Bergamotte, Minze Herznoten: Safran

Safran Basisnoten: Amber, Patchouli

Jean & Len kennen viele Kunden aus dem Drogeriemarkt für ihre herrlich duftenden Seifen. Das Unternehmen wirbt mit dem Slogan "ohne Gedöns". Und das bedeutet für Jean & Len unter anderem, komplett auf tierische Inhaltsstoffe zu verzichten. Und genau das tut der Hersteller auch bei seinem Eau du Toilette namens Highlands, welches laut Jean & Len an ein moosig, frisches und unberührtes Hochland erinnert.

Korres: Kyma Eau de Toilette

Kopfnoten : Mandarinorange, Limette und Orange

: Mandarinorange, Limette und Orange Herznoten: Pfeffer, maritime Noten

Pfeffer, maritime Noten Basisnoten: Zeder, Vetiver, Muskatnuss

Korres ist ein griechischer Hersteller von Kosmetikprodukten, der 1996 aus einer Familienapotheke hervorging. Das Unternehmen setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet auf Tierprodukte. Logisch, dass sich Kyma deshalb auch für Veganer eignet. Der Duft soll laut Hersteller einer salzigen Meeresbrise nahekommen und dabei frisch und holzig bleiben.

RITUALS: Bleu Byzantin, Eau de Parfum

Kopfnoten: Wacholder, Mandarine

Wacholder, Mandarine Herznoten: Zypresse, Minze, Lavendel

Zypresse, Minze, Lavendel Basisnoten: Fougere, Vetiver

Rituals gehört zu den Kosmetikherstellern, die auf eine besonders faire Produktion ihrer Artikel achten. So sind die Produkte B-Corp zertifiziert. Bei der B-Corp handelt es sich laut eigener Aussage um eine Non-Profit-Organisation, die überprüft, wie nachhaltig und transparent ein Unternehmen seine Produkte herstellt und ob es seiner sozialen Verantwortung gerecht wird.

Leider deklariert Rituals seine Parfums nicht explizit als vegan, bietet seinen Kunden über die Webseite aber an, direkt nachzufragen, ob ein bestimmtes Produkt ohne tierische Inhaltsstoffe auskommen. Wir haben das beim Bleu Byzantin ausprobiert und in unter einer Stunde die Antwort erhalten, dass das Blue Byzantin für Veganer geeignet ist.

Laut Hersteller handelt es sich um einen maritimen Duft, der an das Hafenleben im alten Byzanz erinnern soll. Bleu-Düfte bestechen durch ihre Frische. Wenig verwunderlich also, dass sich Mandarine in der Kopf- und der Minze in der Herznote wiederfinden. Allerdings ist das Bleu Byzantin etwas weicher und süßer als andere Bleu-Düfte.

The Body Shop: BLACK MUSK Eau De Parfum

Kopfnoten: Birne, Bergamotte, Pfeffer

Birne, Bergamotte, Pfeffer Herznoten: Lakrtiz, Heliotrop

Lakrtiz, Heliotrop Basisnoten: Moschus, Patchouli, Vanille

Bei The Body Shop handelt es sich um ein britisches Unternehmen aus Brighton, einem Stadtteil, der circa eine Stunde südlich von London am Meer liegt. Grundsatz des Unternehmens ist laut eigener Aussage, dass die Wirtschaft auch Gutes tun kann. Kein Wunder also, das Black Musk ein veganes Parfum ist. Wie der Name verrät, handelt es sich um einen Moschus-Duft. Keine Sorge: Für den Duft mussten keine Hirsche sterben.

Jean Paul Gaultier: Le Male PRIDE

Kopfnoten: Blutorange

Blutorange Herznoten: Orange

Orange Basisnoten: Moschus

Le Male von Jean Paul Gaultier gehört zu den absoluten Klassikern unter den Herrendüften. Und es gibt ihn in zahlreichen Sondereditionen, wie beispielsweise dieser Pride-Edition. Es handelt sich dabei um einen eher süßlichen Duft. Und natürlich ist Le Male Pride auch vegan.

Heretic: Dirty Vanilla

Kopfnoten: Zedernholz, Koriander, Ho-Holz

Zedernholz, Koriander, Ho-Holz Herznoten: Vanille

Vanille Basisnoten: Patchouli, Sandelholz, Styrax, Vanillin, Vetiver

Heretic ist ein noch relativ junges Unternehmen mit Sitz in Los Angeles. Der Hersteller hat sich auf Pflanzen basierende Parfums spezialisiert, die sowohl von Männern als auch Frauen getragen werden können. Düfte also, die Grenzen sprengen wollen. Wie der Name verrät, handelt es sich bei Dirty Vanilla um einen Vanilleduft, der sich dank Patchouli- und Zedernholznoten auch für Männer eignet. Jedenfalls dann, wenn Mann sich traut.

