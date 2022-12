Ihr Tod berührte die ganze Welt: Am 8. September schlief Queen Elizabeth II. friedlich im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral ein. Ein historischer Tag. Schließlich war sie die am längsten regierende Monarchin im 21. Jahrhundert. Bis zu ihrem Tod saß sie seit 25.782 Tagen auf dem Thron. Im Frühsommer feierte sie ihr 70. Thronjubiläum. Nur der französische "Sonnenkönig" Ludwig XIV. saß noch etwas länger auf dem Thron als sie.

Zum Staatsbegräbnis am 19. September reisten 2000 Gäste nach London, darunter Hunderte Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus der ganzen Welt. Für die, die nicht nach London oder Windsor anreisen konnten, wurde die Trauerfeier in landesweit 125 Kinos und vielen Kirchen übertragen. Auch wurden an öffentlichen Orten Leinwände aufgebaut. Ihre Letzte Ruhe fand die Queen in der königlichen Gruft in einer Seitenkapelle der St.-Georges-Kapelle in Windsor neben ihrem Ehemann Prinz Philip, der im vergangen Jahr im Alter von 99 Jahren verstorben war. Nachfolger der Queen ist Sohn Charles, der am 6. Mai zum König von England gekrönt wird.

Unvergessen bleibt auch der plötzliche Tod von McFit-Gründer Rainer Schaller, dessen Privatflugzeug am 21. Oktober aus bislang ungeklärter Ursache in Costa Rica abstürzte. Neben dem 53-Jährigen waren auch seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot an Bord.

