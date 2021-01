Tanya Roberts liegt in einem Krankenhaus in Los Angeles.

Das ehemalige Bond-Girl Tanya Roberts ist schwer erkrankt. Irrtümlich meldeten Medien weltweit den Tod der Schauspielerin – offenbar wegen einer Kommunikationspanne zwischen ihrem Sprecher und ihrem Ehemann.

Verwirrung um den angeblichen Tod der Bond-Schauspielerin Tanya Roberts: Ihr Sprecher Mike Pingel hat seine früheren Angaben über ihren Tod zurückgenommen und dies mit falschen Informationen von Roberts' Ehemann Lance O'Brien begründet. "Das Krankenhaus rief Lance an und sagte, dass sie nicht gestorben sei", sagte Pingel der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag sei Roberts noch am Leben gewesen. Auch mehrere US-Medien zitierten den Sprecher mit ähnlichen Aussagen. Das Krankenhaus teilte auf Anfrage mit, es könne aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen über Patienten herausgeben.

Tanya Roberts schwer erkrankt

Inzwischen berichten Medien unter Berufung auf Pingel, dass Roberts lebensgefährlich erkrankt sei. Die 65-Jährige kämpfe in einem Krankenhaus in Los Angeles um ihr Leben, teilte ihr Publizist am Montagabend mit. Nähere Angaben zur Erkrankung der Schauspielerin machte er nicht. Sie war nach seinen vorherigen Angaben am 24. Dezember beim Ausführen ihrer Hunde zusammengebrochen.

Mehrere große US-Medien, die Deutsche Presse-Agentur, und auch der stern hatten am Montag unter Berufung auf Pingel berichtet, dass Roberts gestorben sei. In seinem Statement hatte es unter anderem geheißen, dass Ehemann O'Brien erschüttert sei und gesagt habe: "Als ich sie in ihren letzten Augenblicken hielt, öffnete sie ihre Augen." Die Hintergründe des mutmaßlichen Missverständnisses blieben zunächst unklar. Pingel sagte, er sammele Informationen für eine weitere Klarstellung.

Roberts, die 1955 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren wurde, erlangte Anfang der 80er Jahre in den USA nationale Bekanntheit, als sie einen der "Drei Engel für Charlie" in der letzten Staffel der Serie spielte. Beim James-Bond-Klassiker "Im Angesicht des Todes" war sie dann die Frau an der Seite von Roger Moore. Auch in der beliebten Serie "Die Wilden 70er" war sie öfters zu sehen.